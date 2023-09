Autocarros | Passageiro acusado de agredir condutor

A Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) instruiu uma das companhias de autocarro a apresentar queixa contra um passageiro que atacou o condutor.

A notícia foi revelada ontem, através de um comunicado. A agressão terá acontecido às 23h de sexta-feira. Segundo a DSAT, tudo terá acontecido quando o passageiro, em estado de embriaguês, se recusou a sair do autocarro, na paragem do Posto Fronteiriço do Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau.

Nessa altura, o homem terá atacado com um chapéu-de-chuva os ombros, os pés e a barriga do condutor do autocarro. A DSAT instruiu a companhia a apresentar queixa, condenou a agressão, e sublinhou que “a segurança pessoal dos motoristas deve ser sempre garantida”. A DSAT destacou ainda que os motoristas são responsáveis pela segurança de todos os passageiros, pelo que ataques como este colocam em causa a segurança.