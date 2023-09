Exportações | Queda de 8,8% em Agosto

As exportações da China diminuíram 8,8 por cento em Agosto face ao mesmo mês do ano anterior, anunciou ontem a Administração Geral das Alfândegas do país asiático, ainda assim uma queda menor do que a esperada. De acordo com os dados oficiais, denominados em dólares e utilizados como referência por analistas internacionais, as exportações chinesas caíram mais do que as importações, que diminuíram 7,3 por cento em comparação com Agosto de 2022.

Os números são melhores do que esperavam os analistas, que previam uma queda de 9,2 por cento nas exportações e de 9 por cento nas importações. A alfândega chinesa apresentou também ontem dados do comércio exterior denominados em renmimbi e que costumam apresentar divergências dos divulgados em dólares devido às oscilações cambiais.

As exportações chinesas fixaram-se em cerca de 2,04 biliões de yuan em Agosto, menos 3,2 por cento em termos anuais. Pelo contrário, as importações subiram 1,6 por cento, para cerca de 1,55 biliões de yuan. No total, o valor das trocas comerciais entre a China e o resto do mundo caiu 2,5 por cento em termos anuais em Agosto, totalizando cerca de 3,59 biliões de yuan.

O excedente comercial chinês fechou Agosto em cerca de 488 mil milhões de yuan, uma redução de 8,2 por cento face ao registado há um ano. Nos oito primeiros meses de 2023, o comércio entre a China e o resto do mundo sofreu uma diminuição de 0,1 por cento, com as exportações a crescerem 0,8 por cento e as importações a caírem 1,3 face ao mesmo período do ano passado.