Assistentes sociais | Candidatos preocupados com acreditação

A incerteza relativa ao primeiro exame de acreditação para assistentes sociais, faz com que os candidatos estejam altamente preocupados. O exame realiza-se no sábado e as preocupações foram partilhadas ao Jornal All About Macau por Cheong Un Si, presidente da Federação dos Assistentes Sociais.

Segundo Cheong, os candidatos estão às “escuras”, porque não há informações sobre o modelo do exame, o grau de dificuldade, nem a possibilidade de repetir a prova, em caso de reprovação.

Além disso, a presidente da federação indicou que os candidatos a assistentes sociais só podem desempenhar funções menores se não passarem nas provas de admissão, como cargos de coordenação.

Por isso, num cenário de incerteza, Cheong Un Si deseja que a entidade organizadora do exame, ou seja, o Conselho Profissional dos Assistentes Sociais, faça uma revisão do sistema actual, para aumentar a transparência do processo de acreditação e do funcionamento de todo o sistema.

A prova era para ter sido realizada no passado sábado, mas devido à passagem do tufão Saola foi adiada uma semana.

Actualmente, 1453 assistentes sociais estão inscritos em Macau. As pessoas que pretendem trabalhar como assistentes sociais precisam de passar o exame de acreditação, de acordo com a lei da Qualificação Profissional, aprovada pela Assembleia Legislativa e que entrou em vigor a 2 de Abril de 2020. Os assistentes sociais que estão no sector privado antes da entrada em vigor do diploma legal estão isentos de realizar o exame.