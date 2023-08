MGM | Resorts remodelados para dar espaço à cultura

A MGM China vai reformular os “espaços que não estão totalmente utilizados” dos seus resorts para criar áreas dedicadas às artes e a elementos culturais. De acordo com a previsão de Pansy Ho, a remodelação do MGM Macau deverá estar concluída no último trimestre de 2024. No Cotai, será construída uma nova estrutura temática, ainda no segredo dos deuses

Os resorts integrados da MGM China vão ser remodelados para acrescentar áreas dedicadas às artes e à cultura. A novidade foi adiantada na terça-feira à tarde pela directora executiva da MGM China, Pansy Ho, à margem da inauguração da instalação “Valkyrie Miss Dior”, em que a artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos deu uma nova vida ao Valkyrie Octopus.

Em declarações à comunicação social, Pansy Ho reconheceu que os espaços dos resorts da MGM China não estão a ser utilizados de forma a maximizar as suas potencialidades.

A directora executiva da concessionária indicou que no primeiro piso do MGM Macau será remodelado um espaço com mais de 5.500 metros quadrados, e no MGM Cotai a remodelação irá incidir sobre um espaço com quase 9.300 metros quadrados de área. A intervenção no resort da península de Macau deverá estar concluída antes fim do fim de 2024.

A intervenção no resort da península de Macau deverá dar foco aos sectores das convenções e exposições. O objectivo da concessionária passa por acrescentar novos espaços dedicados a eventos temáticos “de elevada qualidade”, como “exposições de arte, joalharia e outros bens de luxo”, e colmatar a falta de áreas nos resorts do grupo para organização de eventos comerciais de larga escala.

A área intervencionada no resort do Cotai está actualmente ocupada por lojas, estabelecimentos de restauração e venda de bebidas e zonas de jogo VIP.

Incógnita temática

Além das remodelações nos resorts da concessionária, Pansy Ho deixou em aberto que estão em curso negociações com o Governo para construir uma “estrutura temática” ao lado do MGM Cotai. Apesar de não querer arriscar prazos para a construção da obra, nem detalhes sobre o âmbito do projecto, Pansy Ho adiantou que a estrutura não deverá ultrapassar metade da altura do MGM Cotai.

As novidades foram anunciadas numa altura em que se sabe que o Governo exigiu às operadoras de jogo planos detalhados para cada projecto de investimento, incluindo provas sólidas de que os seus planos promovem as quatro principais indústrias centrais para a estratégia do governo de diversificação de Macau.

Essas indústrias incluem pesquisa científica e tecnológica e manufactura de alta tecnologia, medicina tradicional chinesa, turismo cultural, MICE e finanças modernas.