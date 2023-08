Galaxy volta aos lucros e distribui dividendos

A concessionária Galaxy anunciou um lucro de 2,9 mil milhões de dólares de Hong Kong na primeira metade do ano. Os resultados foram apresentados ontem pela concessionária.

O lucro contrasta com as perdas de 850 milhões de dólares, registados na primeira metade do ano passado, numa altura em que ainda vigoravam no território as medidas de restrições de circulação.

Para estes resultados, contribuiu o facto de a Galaxy, que gere o casino com o mesmo nome, ter registado receitas líquidas de 15,7 mil milhões de Hong Kong, em seis meses, o que significa um aumento de 141 por cento, face ao período homólogo.

Em relação apenas aos números do jogo, excluindo os elementos não jogo e o segmento de construção civil da empresa, as receitas brutas foram de 13,7 mil milhões de dólares de Hong Kong, um crescimento de 187 por cento face ao período homólogo. O mercado de massas foi responsável por 11,2 mil milhões das receitas, e o segmento VIP por 1,7 mil milhões de dólares de Hong Kong. As slots machines contribuíram com 780 milhões de dólares de Hong Kong.

Distribuição de dividendos

A apresentação dos resultados da Galaxy ficou marcada pela promessa de distribuição de dividendos no valor de 0,2 dólares de Hong Kong por acção.

A empresa de Hong Kong torna-se assim a primeira concessionária a distribuir dividendos desde a pandemia, quando o sector acumulou perdas. E este aspecto não deixou de ser destacado por Lui Che Woo, presidente do Grupo.

“Neste período, Macau continuou em recuperação e nós tivemos como principal foco a execução operacional, recrutamento e desenvolvimento do nosso projecto”, afirmou Lui, em comunicado. “O nosso voto de confiança para Macau é demonstrado pelo facto de sermos a primeira concessionária de Macau a atribuir dividendos e a devolver retornos do investimento feito pelos nossos accionistas, depois da reabertura das fronteiras”, acrescentou.

Por outro lado, Lui Che Woo frisou o alinhamento total com o Governo da RAEM: “Acreditamos que o segmento não jogo é o futuro de Macau, que vai conduzir a uma maior estadia dos visitantes e uma base mais diversificada, o que está em linha com a visão do Governo, de construir Macau como Um Centro Mundial de Turismo”, vincou.