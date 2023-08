Ringue de patinagem | Pedida mais transparência no projecto

O deputado Ron Lam U Tou queixa-se de falta de transparência no projecto de construção de um ringue de patinagem nos lotes de terreno que o Governo vai leiloar na Taipa, e que inclui ainda um parque de estacionamento e uma zona de lazer.

Segundo o jornal Ou Mun, o responsável considera que as autoridades devem ser transparentes neste processo ao invés de tomar decisões de forma imprudente. Ron Lam U Tou disse que ouviu alguns detalhes sobre o projecto no último debate no hemiciclo que contou com a presença do Chefe do Executivo, frisando que o Governo deve ter argumentos fortes que justifiquem a urgência do projecto, ouvindo todas as partes interessadas no mesmo.

O deputado lembrou ainda que muitos atletas locais de patinagem se queixam de espaços para treinos com base em normas internacionais, lacuna sentida por praticantes de outras modalidades.