Euforismos

Ter nascido não é um erro, mas uma equação irresolúvel.

*

Errar não é humano, é cósmico. Tudo isto se assemelha a um erro gigantesco.

*

Viemos das estrelas, mas a elas não voltaremos. A queda é irreversível.

*

Fomos abandonados por um Deus que nunca foi.

*

É patético o esforço de alguns filósofos quando pretendem convencer-nos do “prazer de viver”.

*

Espaço e tempo: os dois se conjugaram para me tramar.

*

O corpo é o embrulho de um presente envenenado.

*

O melhor do ser humano é a capacidade de se saber desprezível.

*

Quem que se crê livre é prisioneiro da sua própria arrogância.

*

Viver com intensidade é o mesmo que um incêndio em terra queimada.

*

O pior que pode acontecer é ter algum sucesso. Verás ser uma porta que te leva

à vacuidade de tudo. Onde, afinal, já abundantemente te banhavas.

*

Omnia sunt sine ratione. Pensar é um exercício fútil quando em causa

não está a sobrevivência ou o prazer.

*

A realidade é, em si mesma, infinita. Pretender dominá-la, compreendê-la em toda a sua extensão, é um sintoma de loucura.

*

Teremos o dever de relatar o universo, mas a esse relato juntemos sempre

uma imprescindível nota de humildade.

*

Por mais que me iluda, a razão regressa para me humilhar. Tenho então de a ouvir, eventualmente entender, mas nunca crer totalmente nos mundos que ela habilmente arquitecta.

*

A constante dúvida pinta-nos um mundo difícil, talvez horrível.

Mas é com esse mundo que temos de saber viver.

*

Acreditar numa verdade, é acreditar na exclusão, numa pobreza formatada da realidade.

*

O século XIX acreditou na existência de génios.

Depois um vento frio desembaciou o espelho.

*

O amor pelo outro é o reconhecimento da nossa profunda incompletude.

Isso, por outro lado, dota-o de uma arrepiante e ficcionada beleza.

*

Digo-me: deve haver coisas que eu amo.

E rio-me deste esforço tonto para não levar a arma à boca.

*

O desespero não é um sentimento. É uma condição.

Advém da constatação do nada, ou seja, de um mero olhar à volta.

*

Ser poeira não é pessimismo, mas uma aspiração.

*

O espectáculo da natureza: quanto mais belo, mais deprimente; porque plasma ali mesmo à minha frente, sem qualquer piedade, a dimensão da minha insignificância.

*

O sublime é ofensivo.

*

O fedor a podre é a verdadeira metáfora do tempo.

*

Criar, criação, criadores, criativos! O melhor mesmo é criarem galinhas.

*

Quando a ideia de ouvir música te exaspera e o silêncio te deprime, o que hás-de então fazer?

*

O silêncio aporta um horror apocalíptico. Ninguém se quer ouvir demais.

*

Só o que é doloroso nos faz sentir realmente vivos. Resta saber se vale a pena.

*

Chego da rua, quero regressar a mim e não consigo.

Constato então que, provavelmente, não existo.

*

Pensar é a doença da mente que nos faz perder a noção do ridículo.

*

São o desespero e a raiva que ainda me obrigam a andar. A ver se depois fico liso e triste,

até a tristeza se tornar insuportável de tão inútil, tão parada, tão bovinamente melancólica.

*

A existência seria absurda se não fosse meramente cruel.

*

O pensamento é o ópio de uma aristocracia inexistente.

*

Numa sociedade perfeita cairia a máscara da nossa utilidade.

*

A utopia conduz-nos ao silêncio dos mortos a haver.

*

D’après Shitao:

Vemos o mundo pelos olhos dos mortos,

embora não seja a barba deles o que nos cresce na face.

*

O êxtase que uma pintura me provoca é um processo lento.

O tempo necessário para criar uma fantasia e nela me banhar para sempre.

*

No século XX, a arte fez uma estrondosa colecção de becos sem saída.

*

O minimal repetitivo exprime a sinceridade de quem compreende nada mais ter para dizer.

*

A imaginação foi sobrevalorizada enquanto se acreditava no indivíduo.

*

O individualismo é uma ambição ignorante. Talvez por disso ter consciência inicial,

procurei melancolicamente ir colmatando essa falta.

*

O nojo de me saber gregário.

*

Uma página em branco é o meu verdadeiro espelho.

*

Um raio de luz entra pela minha janela e volutas de fumo percorrem-no em silêncio.

Para quê ir ao museu, se a arte não passa de uma contemplação do efémero?

*

Tudo o que nos dizem ser infinito, não o é porque nos dizem. Se fosse, ninguém teria a capacidade de dizê-lo. Pergunto-me então o que existirá realmente infinito por descobrir ou para além de qualquer possível descoberta. Indizível. Indefinível. Infinito.

*

Por vezes, obrigo-me a andar, a visitar as cidades. Só para mitigar o facto de saber

que não deixo nunca de estar parado e a isso dar alguma justificação.

*

De nada adianta percorrer o planeta, porque ele hoje não passa de uma enorme favela.

*

Algumas tribos praticavam um canibalismo ritual.

A civilização não se dá ao incómodo da cerimónia.

*

Felizmente que quando comeram o Capitão Cook tiveram o bom gosto de não o cozinhar.

*

Existimos num único plano, num desenho em espiral que não chegamos a completar.

*

O narcisista não se olha ao espelho porque se crê belo. Quem regressa obsessivamente

à sua imagem é porque tem medo, a cada momento, de ter deixado de existir.

*

Folheio mentalmente um cardápio de nuvens. Organizo por géneros, formas, comportamentos. Farto de me ver, invoco o vento, esqueço tudo, tudo se esvai.

*

Passeio atormentado pela consciência do erro, da sua inevitabilidade. Subo jardins, desço vales, desemboco em ruas largas, avenidas imperiais. Aí percebo que me enganei no caminho.

*

Saturei o silêncio de ideias para depois reparar que elas não estavam sozinhas.

Um gotejar martelante, um motor distante, um amor por saber, uma raiva por nascer,

outra conhecida, uma necessidade imperativa e mais…

As ideias sentaram-se no canto de uma sala que acreditara vazia.

Não estava. Há demasiadas coisas à nossa volta.

*

Por baixo de qualquer pensamento, por baixo de qualquer acção, resfolgam os monstros.

*

Estar sozinho não passa de uma reconfortante ilusão.

*

Nasci, cresci, envelheci. Nada disto faz sentido.