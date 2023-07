Crime | Ex-aluno esfaqueia rapariga no Colégio Mateus Ricci

O Colégio Mateus Ricci, perto das Ruínas de S. Paulo, foi ontem ao final da manhã palco de um ataque à faca, quando um ex-aluno entrou nas instalações e desferiu uma facada no abdómen da uma aluna de 16 anos.

Após o alerta de um professor, o alegado atacante foi detido e a estudante foi levada para as urgências do Centro Hospitalar Conde de São Januário para receber tratamento. A jovem manteve a consciência o tempo todo, com um quadro clínico estável. As autoridades acrescentaram que as lesões que sofreu não foram graves e que a arma branca teria entre 10 a 12,5 centímetros.

Segundo uma nota do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), o incidente ocorreu às 11h34 e o suspeito, que terá sido transferido recentemente para outra instituição de ensino e terá ido ao Colégio Mateus Ricci para recolher objectos pessoais que ainda estariam na escola.

Após o ataque, um professor accionou de imediato os procedimentos de emergência para proteger os restantes estudantes e dirigiu-se ao jovem suspeito tentando acalmá-lo. Outros docentes acorreram ao local para ajudar a controlar o ex-aluno, enquanto aguardaram a chegada da polícia.

O jovem foi detido e levado pelas autoridades para ser interrogado, indicou em comunicado a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e as autoridades adiantaram que o ataque poderá ter resultado de uma disputa anterior entre os dois jovens.

Reunião de emergência

Depois de dado alerta, a DSEDJ accionou o sistema de gestão de emergência, reuniu com a direcção do Colégio Mateus Ricci e “providenciou imediatamente apoio a mais de uma dezena de estudantes que testemunharam o incidente” e para a vítima, quando esta ainda se encontrava no hospital, e para os seus familiares.

O director da DSEDJ, Kong Chi Meng, dirigiu-se ao Colégio Mateus Ricci, onde revelou que o suspeito há muito que sofria de problemas emocionais e que estaria a ser acompanhado por um assistente social. Kong Chi Meng acrescentou ainda que o jovem teria sido transferido para o Colégio Mateus Ricci há cerca de meio ano, e que recentemente terá pedido para ser transferido para outra escola.

Face ao incidente e respondendo à questão se teria havido alguma falha de segurança, o responsável máximo da DSEDJ afirmou que este caso ocupa uma zona cinzenta em relação às disposições previstas nas regras para quem visita recintos escolares, nomeadamente na apresentação de identificação.

A DSEDJ e o próprio director sublinharam a importância de pais e professores estarem atentos a problemas emocionais de jovens e a mudanças de humor, procurando a ajuda de profissionais que providenciem apoio psicológico.