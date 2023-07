Ambiente | Novos limites de emissão de gases entram em vigor amanhã

Entram amanhã em vigor as alterações ao regulamento administrativo que estabelece os valores-limite de emissão de gases de escape poluentes dos veículos em circulação, assim como os métodos de medição. O regulamento administrativo foi revisto através de Despacho do Chefe do Executivo vai restringir os “valores-limite de emissão dos motociclos e ciclomotores e dos automóveis a gasolina e a gasóleo, assim como aperfeiçoando os respectivos métodos de medição”.

Segundo um comunicado emitido ontem pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), a decisão de alterar os limites de emissão de gases foi tomada tendo em conta a implementação da “dupla meta de carbono”, a melhoria da qualidade do ar de Macau e a “reparação e manutenção periódica dos veículos”.

Segundo a DSPA, a alteração à legislação tem como objectivo “reduzir a emissão de hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxidos de nitrogénio e partículas, entre outros poluentes, o que contribuirá para melhorar a qualidade do ar nas vias rodoviárias e assegurar a saúde da população”.