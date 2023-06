Afastada quebra acentuada de receitas em época baixa

A tradicional sazonalidade de Junho, depois do forte mês de Maio, pode não se fazer sentir nas receitas de jogo este ano. Analistas da JP Morgan Chase & Co estimam que os casinos de Macau continuem a facturar até ao fim do mês, em linha com os bons resultados de Maio, um resultado bastante positivo tendo em conta a sazonalidade de Junho

“Depois de um mês de Maio impressionante, os casinos de Macau registaram nos primeiros 18 dias de Junho receitas brutas diárias na ordem dos 527 milhões de patacas, afastando receios fraquezas sazonais.” O cenário foi traçado pelos analistas Joe Greff e Ryan Lambert, numa nota publicada pela JP Morgan Chase & Co, que acrescenta ser provável que a indústria do jogo de Macau feche o mês de Junho com receitas brutas em linha com as registadas em Maio, quando os cofres dos casinos amealharam 15,57 mil milhões de patacas.

A perspectiva de manter o mesmo nível de receitas em termos mensais é salientada como um cenário muito positivo, com Junho a poder alcançar níveis de receitas brutas de cerca de 65 por cento face a Junho de 2019.

Os analistas da JP Morgan referem ainda que se as receitas brutas do jogo de Junho forem semelhantes a Maio, esse cenário colocaria o segundo trimestre de 2023 com resultados que ficam a 62 por cento dos verificados no segundo trimestre de 2019. Comparação que ganha outro relevo tendo em conta apenas o segmente de massas, cuja rápida recuperação entre Abril e Junho ficaria a 85 por centos dos níveis verificados no mesmo período no ano de 2019.

Lisura abençoada

Os analistas da JP Morgan Chase destacam ainda o contexto tradicional de transição de Maio e Junho e o efeito de arrefecimento nas mesas de jogo. “No contexto histórico da sequente sazonalidade sentida entre Maio de Junho, encaramos estes resultados como positivos, uma vez que normalmente entre os dois meses é cavado um fosso de 14 por cento ao nível das receitas”, tendência verificada de 2007 a 2022, com excepção do ano de 2020, indica a instituição.

A estimativa para Junho é também contextualizada pelos analistas em termos de mercado turístico. “Manter os níveis de receitas brutas entre Maio e Junho, sem declínio sequencial, é indicativo da melhoria das receitas e reflexo das tendências de crescimento do turismo que, normalmente, influenciam a performance do segmento de massas”, concluem os analistas.