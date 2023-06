O cômico como espelho: Teatro em Patuá e a celebração dos 30 anos de Dóci Papiaçam di Macau

Como unga fula nacê aqui

Na básso d’unga sol qui brilhâ assi

Na verdi perfumado deste jardim

Na casa qui sâm nôsso

Nôs têm aqui

Iou co vôs

Miguel de Senna Fernandes

“Eu sou maquista!”, dito em Patuá, aponta para o reconhecimento profundo desse sentimento de identidade que marca o coração de quem é macaense. Dito pelos atores, a frase catalisou fortes emoções no público que assistiu ao espetáculo Oh, Que Arraial! do grupo Dóci Papiaçam di Macau no encerramento do Festival de Artes. A apresentação, portanto, se revela como uma declaração de amor à cidade, com todas suas contradições e idiossincrasias, muito bem exploradas da cômica dramaturgia da obra, que conta a história de uma Macau que se abre novamente para os turistas numa era pós-pandemia, tentado realizar uma festa popular para revitalizar culturalmente um dos seus bairros mais tradicionais.

Além de configurar uma homenagem à cultura macaense, o espetáculo Chachau-Lalau di Carnaval – nome original em Patuá – é uma celebração aos 30 anos de longevidade desse grupo teatral que mais bem expressa o sentimento de ser macaense. Sua existência, por si só, constitui um feito em uma época em que a continuidade e a longevidade já não representam um grande valor.

Em termos de memória e crítica cultural, é importante reconhecer os signos mobilizados ao longo do espetáculo. Chau-cháu-lau-lau é antes de mais nada uma bagunça, uma mixórdia, uma confusão. Chau-cháu é o termo para se referir ao guisado à chinesa, onde todas as carnes se misturam. É esse termo que dá a dimensão cômica, mas também poética e política, do modo de existir maquista: a diversidade é o que nos identifica. O que é o mesmo que reconhecer que, em Macau, houve combinação. Sem que a essa combinação se faça um juízo imediato de valor, mesmo porque, no bojo da combinação convivem, muitas vezes, forças antagônicas e sabores duvidosos. Se cozinhar é a arte de encontrar o ponto, encenar é a arte de combinar as diferenças.

Historicamente, sabemos que dessa combinação – desse guisado – saíram sabores e saberes que constituíram uma gastronomia própria, uma linguagem própria, uma arte própria. Manifestando formas de existir e sentir que se realizam pela síntese de uma diversidade que se entrelaça.

A língua patuá, resultado desse encontro entre a cultura portuguesa com a cultura chinesa – mas também com as culturas malaia, espanhola, canarim de Goa e inglesa – é uma dessas sínteses de um ponto de fusão radical entre os diferentes que vieram aportar na Grade Baía, no delta do Rio das Pérolas.

Muitas vezes chamada de crioulo macaense, o patuá, a despeito de seu valor histórico, tem sido classificado pela UNESCO como uma língua criticamente ameaçada, ou seja, que está em vias de extinção. Por essa razão, cresce ainda mais, em importância, o trabalho do grupo Dóci Papiaçam di Macau. Sua existência ganha um sentido mais profundo: ao encenar em patuá, vive para fazer viver. Existindo para dar continuidade ao que existe, incorpora em si o dilema de toda a cultura macaense. Não sendo mais Portugal – algum dia chegou a ser? – poderá vir a ser China? – alguma vez deixou de ser? Na encruzilhada entre o “não mais” e o “não ainda”, alcançará ser coisa própria ou deixará de ser tal coisa alguma?

Macau vive a maldição dos híbridos, interface à espreita de interesses políticos, que dos ambíguos buscam tirar proveito: Macau é apresentada como uma plataforma multicultural a serviços das grandes potências e seus mandatários engravatados. A interculturalidade e o multilinguismo se manifestam na peça, com personagens que não se entendem em um espaço físico em que habitar não necessariamente significa conviver. E no qual a exploração de uns pelos outros pode compor a gramática dos encontros.

Enquanto isso, no rés do chão da vida comum, os populares cuidam do ordinário: um barrigudo ergue a camisa para refrescar-se, uma moça alucina ser digital influencer, um estrangeiro oportunista busca emprego, um velho canta canções antigas e uma senhora leva nas costas o comércio que sustenta a família. Cenas tão cotidianas de uma Macau pedestre. O efeito cômico só existe, e toda gente ri, porque na caricatura estão os traços reveladores do que se vê na realidade. Quando os exageramos, podemos defini-los melhor. E o riso na plateia eclode frente aos absurdos que os tais traços revelam. Afinal, são personagens fictícios ou são nossos próprios retratos?

Pelo exagero, os medos também se mostram: o medo de ter filhos imprestáveis, o medo de não ter sucesso, o medo de ser dominado, o medo de ser esquecido, o medo da contaminação pela doença. Entre o teatro de revista e a opereta, a peça comunitária se profissionaliza na discussão de grandes temas. Aqui também há palco para grandes tragédias.

Macau, que vive do turismo, enfrentou o medo de desaparecer nos tempos de pandemia. Efetivamente, para muitos expatriados que aqui passaram décadas de suas vidas, Macau deixou de existir. Ex-maquistas, acometidos pelo infortúnio dos reveses da vida, retornaram a suas ex-pátrias. Duplicaram em si o impasse dessa pátria: habitam um lugar incerto entre o ser e o deixar de ser. Desencontros e frustrações também compõem nossa história.

Do ponto de vista da linguagem, o espetáculo combinou trechos de projeções audiovisuais com atuação cênica, produzindo intermezzos cinematográficos em que esquetes cômicas foram apresentadas antes e após um pequeno intervalo dividindo a peça em dois atos. A inserção da linguagem audiovisual nos permitiu refletir sobre as modalidades intermidiáticas de comunicação e as formas de dizer mediadas pelas tecnologias. Jogando com gêneros jornalísticos e programas de variedades, muito presentes na internet e na programação televisiva de Macau, percebemos mais claramente as performances e encenações envolvidas experimentadas em formas cotidianas de dizer. Nesse caso, também lidamos com as máscaras e os fracassos dos processos comunicacionais de hoje em dia.

Essa produção valoriza o esforço feito pelo grupo nos últimos anos, contextualizando inclusive o contexto pandêmico, de produzir e difundir vídeos no YouTube, com o mesmo caráter cômico e crítico à cultura macaense que já aparecia nas produções estritamente teatrais. Essa inserção no espaço das redes sociais, um ciberespaço sem fronteiras, reforça a missão do grupo de não apenas preservar o patuá, mas de projetar essa língua para além dos limites da ilha. O sentido de continuidade aparece também aí, na renovação de gêneros comunicacionais e artísticos. Mas nenhum deles é maior do que o sentido de renovação que aponta para a esperança de continuidade expressa nos comentários do diretor Miguel de Senna Fernandes quando olha para as crianças e adolescentes que atuam no espetáculo: a vida continua. Ao longo dessa história, vão se forjando novas identidades, complexificando ainda mais a paisagem. Nesse jardim onde as sementes foram plantadas, o futuro sopra seu perfume: como uma flor que nasce aqui.

Flávio Tonnetti é PhD pela Universidade de São Paulo e professor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de Viçosa, no Brasil. Em Macau, é pesquisador pós-doutor na Universidade de Macau, trabalhando com temas de língua, cultura e arte.