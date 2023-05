Animais | Albano Martins prepara Centro Internacional em Portugal

Albano Martins, presidente honorário da ANIMA [Sociedade Protectora dos Animais de Macau] está a trabalhar na criação de um centro de acolhimento e tratamento de animais em risco, situado no Alentejo, Portugal, e que tem o nome provisório de Centro Internacional para Animais em Risco (CIAR ou ICAR, na sigla em inglês).

Ao HM, Albano Martins, que vive actualmente na cidade alentejana de Évora, disse que o projecto passa não apenas por cuidar de animais abandonados ou maltratados, mas também “pelo estabelecimento de esquemas de cooperação nacional e internacional com organizações de protecção e resgate de animais, formais ou mesmo informais”. O responsável denota que não há, para já, uma data concreta para o estabelecimento do Centro, cuja implementação depende de um intenso processo de avaliação e organização. “Caso contrário, teremos apenas um ‘armazém’ de animais, como há, infelizmente, em muitos sítios, o que não será bom nem para eles [animais] nem para a causa”, adiantou.

Desta forma, o futuro CIAR será sujeito a “uma análise de viabilidade e, depois de estar preparado, pelo escrutínio de muita gente, local e internacional, para obter a sua opinião e cooperação”.

“Terminado esse processo, e se as coisas correrem bem, avança-se para a angariação de fundos de apoio à construção e equipamento e obtenção de espaço e fundos para o primeiro e segundo anos de actividade, criação de postos de trabalho e angariação de voluntariado nacional e internacional”, frisou.

Limitações físicas

Foi em 2020 que Albano Martins decidiu mudar-se para Portugal após uma complicada intervenção cirúrgica que resultou na perda de uma vista. Esta limitação física constitui “um desafio” para que o presidente honorário da ANIMA consiga erguer o CIAR.

“Perdi uma vista, pelo que as minhas capacidades estão hoje muito limitadas. Basta ver que a campanha para acabar com as corridas de galgos em Portugal, também liderada por mim e por duas outras organizações, uma portuguesa e outra americana, está parada, apesar de termos dezenas de milhares de assinaturas de apoio. Estou a tentar dar a volta, psicológica e fisicamente, mas não é garantido que o consiga”, rematou.