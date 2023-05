Juventude na China abraça frugalidade face a desemprego

Uma taxa de desemprego jovem com máximos históricos e a recusa de muitos recém-licenciados de aceitar empregos abaixo das suas qualificações está a popularizar a ideia de viver com pouco dinheiro entre jovens chineses

Reportagem de João Pimenta, agência Lusa

Nas redes sociais, os ‘influenciadores’ mais populares do país, outrora incitadores do consumo, passaram a cultivar um estilo de vida minimalista: como preparar uma refeição por menos de 10 yuan ou sobreviver nas grandes cidades do país com salários baixos.

Lajiang, de 20 anos e residente em Hangzhou, na costa leste da China, somou centenas de milhares de seguidores na rede social Xiaohongshu, após difundir dezenas de vídeos, nos quais ensina a preparar jantares com apenas 10 yuans. Num dos vídeos, com quase 400.000 visualizações, ela frita um prato composto por um filé de peixe-gato de 4 yuans, 5 yuans de camarão congelado e 2 yuans de vegetais.

Noutros casos, os internautas lançam desafios como “viver com 1.600 yuan por mês” em Xangai, uma das cidades mais caras da China.

Este interesse recente pela frugalidade reflecte o aumento da taxa oficial de desemprego jovem (entre os 16 e 24 anos), para um novo máximo histórico. Segundo dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) da China, aquele indicador fixou-se em Abril passado nos 20,4 por cento, muito acima do valor de 13 por cento registado em 2019, antes da pandemia.

“Tive que aprender a apreciar outras coisas na vida”, disse Alice Li, natural de Chengdu, à agência Lusa, depois de as restrições impostas na China durante o ano passado, no âmbito da estratégia ‘zero covid’, terem resultado na falência da sua empresa.

Continua a guiar um Porsche descapotável, oferecido pelo pai, mas os tempos em que “procurava conforto” no consumo de marcas de luxo acabaram, indicou.

Natural de Jilin, província do nordeste da China, Zhang Lifei, de 24 anos, contou à Lusa que em 2019 terminou uma licenciatura em língua inglesa e encontrou logo emprego numa das maiores firmas do país, o grupo Wanda. Agora, quase um ano após concluir mestrado, continua à procura de trabalho.

“Antes, era só enviar o CV [‘curriculum vitae’] e recebia logo uma chamada”, descreveu. “Agora, ando há meses a enviar CV e não obtenho resposta”.

Vários chineses na casa dos 20 anos ouvidos pela Lusa contam histórias semelhantes: após anos de ‘boom’ económico e mobilidade social ascendente, que geraram expectativas renovadas, a economia chinesa passou a crescer ao ritmo mais lento desde a década de 70.

Em 2022, o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto chinês caiu para o segundo nível mais baixo em pelo menos quatro décadas, reflectindo o impacto da política de ‘zero covid’ e uma crise no sector imobiliário.

Entretanto, a concorrência continua a aumentar: 11,58 milhões de novos licenciados vão ingressar no mercado de trabalho da China este Verão, um valor recorde e um acréscimo de 820 mil face ao ano passado.

“A alta taxa de desemprego jovem da China não é transitória, mas estrutural”, apontou num relatório o economista para a China do banco Credit Suisse, David Wang. “Existe uma incompatibilidade entre as qualificações que os jovens têm e as qualificações exigidas pelos empregos existentes disponíveis”, explicou.

Contrato ameaçado

Para o Partido Comunista Chinês, o novo paradigma ameaça uma das suas principais fontes de legitimidade.

O contrato social selado com o povo chinês é claro: o partido mantém uma autoridade indisputada e os privilégios da elite dominante e, em troca, assegura uma melhoria dos padrões de vida e estabilidade social.

As altas taxas de desemprego jovem comprometem também os objectivos de Pequim de construir um modelo económico assente no consumo interno.

As autoridades chinesas estão a experimentar diferentes medidas para resolver o problema, incluindo exigir que as empresas estatais contratem mais licenciados, ao mesmo tempo em que incentivam os jovens a trabalhar como operários ou a mudarem-se para o interior do país.

Reportagens recentes difundidas pela imprensa estatal invocaram as lições de um personagem de um romance chinês do início do século XX que era um intelectual pobre, orgulhoso demais para assumir um trabalho manual.

Muitos jovens, no entanto, recusam aquela possibilidade. “Quando era adolescente, a mensagem oficial era que tínhamos que estudar, estudar, estudar, para permitir a modernização da China”, contou Yang Zifei, de 23 anos. “Passados dez anos, dizem que afinal não era preciso, que o mercado requer baixas qualificações”.

O porta-voz do GNE, Fu Linghui, prometeu “medidas concretas e específicas” para aumentar as taxas de emprego jovem, e adiantou que os números vão melhorar “gradualmente”, à medida que a economia continua a recuperar, após o país ter desmantelado a política de ‘zero casos’ de covid-19.

No caso de Zhang, as poupanças que fez nos últimos anos estão a evaporar-se, consumidas pelas rendas exorbitantes e crescente custo de vida no país. Mas Alice está pior: a falência da sua empresa deixou-a com uma dívida de 500 mil yuan.