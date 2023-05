Música | Eva & Sin, o duo que une a música chinesa à Bossa Nova

Chamam-se “Eva&Sin” e juntos fazem aquilo que, à partida, parece difícil ou impossível: composições que juntem a música chinesa às sonoridades da Bossa Nova, mesclando com o jazz. “Eva&Sin” são um casal residente em Macau que, em meados do ano passado, lançou o primeiro single, “You Are The One You Want”, mas já há novas músicas na calha

A história do duo “Eva&Sin”, é marcada pela grande paixão pela Bossa Nova. Os músicos, que formam um casal, dedicam-se a escrever composições que misturam o género musical oriundo do Brasil com o jazz e a música chinesa, tendo lançado, em meados do ano passado, o seu primeiro single, “You Are The One You Want”.

“Adoramos Bossa Nova e ouvimos este género musical desde que somos adolescentes. Este estilo de música varia entre as atmosferas de prazer e conforto e é muito bom para ouvir em cafés ou espaços perto do mar. Faz as pessoas sentirem-se elegantes e relaxadas. É semelhante ao ritmo do nosso estilo de vida”, contou Eva ao HM.

Lisa Ono, nascida em São Paulo, Brasil, em 1962, mas que cedo se mudou para Tóquio com a família, foi o primeiro contacto que a dupla teve com a Bossa Nova. Para Eva e Sin, ela é a “rainha” deste género musical. “Mais tarde descobrimos que o seu pai é um músico brasileiro e começámos a explorar mais o estilo da música brasileira e latina. Somos também influenciados pelos pais da Bossa Nova – Tom Jobim e João Gilberto.”

Parceria de Kumar

A história de “Eva&Sin” ganhou novos contornos com o single lançado no ano passado, disponível em cd e diversas plataformas digitais, como é o caso do Spotify, por exemplo, e que nasceu de uma composição da dupla em parceria com o professor do duo, Cláudio Kumar, que fez a produção e os arranjos. Pal Lok, curador e residente de Macau, também participou na feitura da música.

“Para gravar o cd convidámos Aquino da Silva, famoso artista e calígrafo ocidental, bem como nosso amigo, para desenhar a capa do álbum e escrever as letras das músicas [com recurso à caligrafia).”

Eva adiantou também que recentemente o duo lançou um segundo single, intitulado “April Love” [Amor de Abril], composto e escrito por si também num trabalho conjunto com Cláudio Kumar. Esta é uma música “sobre uma romântica história de amor” que ganha uma nova roupagem graças ao trompete tocado por Diogo Duque.

Este mês, a dupla viaja para Portugal a fim de gravar o terceiro single, “Color Wind”, com letras em português da autoria de Sílvia Nazário, cantora brasileira e esposa de Cláudio Kumar.

Eva considera que “muitas músicas em mandarim ou cantonês são perfeitamente ajustadas ao estilo da Bossa Nova, que é um tipo de música jazz latina”, sendo possível ajustar tonalidades e ritmos.

“Há muitos anos que fazemos esta abordagem e temos vindo a acumular muitas experiências. Pensamos que o público chinês aceita bastante bem este tipo de arranjos, além de que outros músicos também apreciam isso. O público sente que as canções tradicionais foram, de certa forma, revitalizadas com novas cores, sentindo-se surpreendidos e prazerosos ao ouvir as canções.”

Para Eva, o trabalho que faz com o marido Sin em palco é um exemplo de promoção do intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa. “Somos apaixonados [pelo que fazemos] e esperamos poder partilhar a nossa música com novos e diferentes lugares no futuro”, rematou.