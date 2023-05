Costa Nunes | APIM mantém tutela de jardim de infância

O Jardim de Infância D. José da Costa Nunes vai continuar sob a tutela da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), por mais dez anos, a partir de 1 de Setembro. A revelação foi avançada pela TDM – Rádio Macau, citando o presidente da APIM, Miguel Senna Fernandes, que realçou o sinal de confiança no trabalho desenvolvido pela associação desde “Setembro de 1998, ano em que a instituição começou a assegurar a gestão do estabelecimento de ensino”.

A renovação por uma década surge depois de esgotado o prazo de validade do protocolo estabelecido entre a APIM e os Serviços de Educação, com durante de 25 anos, que termina no próximo dia 31 de Agosto.

Miguel de Senna Fernandes garantiu que, apesar do aumento de alunos que têm como primeira língua o chinês, mais de 50 por cento, a língua portuguesa continuará a ser a aposta pedagógica do jardim de infância.

No próximo ano lectivo, a escola vai receber mais de 80 crianças que vão frequentar pela primeira vez o infantário. O número total de crianças vai rondar os 250.