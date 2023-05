África | Exposição na China vai ter Moçambique como convidado de honra

Moçambique vai ser um dos oito países convidados de honra para a terceira edição da Exposição Económica e Comercial China-África, a realizar no centro da China, no final de Junho, anunciou a organização.

Numa reunião do comité organizador da exposição, foi decidido que os outros convidados de honra serão Benim, República Democrática do Congo, Madagáscar, Malaui, Marrocos, Nigéria e Zâmbia, avançou o Diário do Povo.

De acordo com o jornal oficial chinês, três organizações internacionais e 257 empresários de 45 países africanos já se inscreveram para a exposição, que vai decorrer entre 19 de Junho e 2 de Julho.

A exposição, que se realiza de dois em dois anos em Changsha, capital da província de Hunan, vai contar com seis pavilhões e uma zona de exposições ao ar livre, com uma área total de cerca de 100 mil metros quadrados.

O evento é coorganizado pelo Ministério do Comércio chinês e pelas autoridades da província de Hunan, onde também se situa o Parque de Demonstração de Inovação da Cooperação Económica e Comercial China-África.

Em 2021, a Câmara de Comércio e Indústria de Angola assinou um memorando com o parque China-África, visando diversificar as exportações angolanas, incluindo mandioca e bananas.

Em Junho de 2022, a companhia aérea angolana TAAG assinou um acordo no valor de 200 milhões de dólares anuais com a chinesa China Lucky Aviation para transporte de carga a partir de Changsha, na China, para São Paulo, através de Luanda.