LinkedIn | Rede social encerra a sua última aplicação na China

A rede social para uso profissional LinkedIn anunciou ontem que vai encerrar a sua última aplicação disponível na China, devido à “concorrência feroz” e “clima macroeconómico difícil”.

A Microsoft, que detém o LinkedIn, é uma das poucas empresas norte-americanas do sector da Internet que conseguiu estabelecer uma rede social na China. O grupo oferecia no país uma versão específica da sua rede profissional, de forma a cumprir com as regras locais, através da parceria com uma empresa local.

Em 2021, o LinkedIn passou a estar inacessível na China continental, devido a um “ambiente operacional difícil” e “maiores requisitos de conformidade com os regulamentos em vigor”. A rede social foi substituída por uma versão local e simplificada chamada InCareer, que permitia que profissionais locais continuassem conectados à rede social.

“Após uma cuidadosa consideração, tomamos a decisão de encerrar o InCareer a partir de 9 de Agosto de 2023”, disse a rede social, em comunicado. “Apesar do progresso inicial, o InCareer enfrenta uma concorrência feroz e um clima macroeconómico difícil, o que eventualmente nos levou a decidir interromper o serviço” na China, justificou o LinkedIn.

A rede social experimentou um rápido crescimento no país, impulsionado por uma cultura de relacionamento, onde a agenda de contactos e redes profissionais desempenham um papel fundamental. No entanto, nos últimos anos, o LinkedIn estava cada vez mais marginalizado, face a uma infinidade de aplicativos locais particularmente inovadores.