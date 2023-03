Eunucos e Grandes Eunucos

No reinado de Hongwu (1368-1398), o primeiro Imperador da dinastia Ming, os eunucos (Huan Guan, 宦官) a viver na corte apenas faziam o serviço de criados e tratavam do harém pois, castrados sem pénis e testículos, não podiam ter descendência, dando ao Imperador confiança para lhes permitir circular por todo o Palácio Imperial.

No entanto, eram proibidos de estudar e ocupar lugares na Administração devido o Imperador conhecer a História ocorrida no passado, quando os eunucos detiveram grande poder e foram responsáveis pela queda de muitas das anteriores dinastias, como no caso do colapso da dinastia Song do Norte.

Assim, o Imperador não deu nenhum estatuto aos eunucos, enquanto os oficiais civis e militares dominavam nos assuntos administrativos do país. Perante isso, desde 1382, com a queda dos mongóis no Yunnan, os inúmeros jovens novos eunucos foram para Beiping ao serviço de Zhu Di, então príncipe de Yan e aí, além de o ajudar nas lutas contra os mongóis, estudaram em conjunto com as crianças filhos desse príncipe e aprenderam sobre os principais assuntos da civilização chinesa.

Após a morte de Hongwu, a situação dos eunucos na corte de Nanjing não mudou pois o novo Imperador Jianwen (1398-1402) continuou com a política do seu avô e então, estes uniram-se em torno de Zhu Di para o ajudar a conquistar o trono do Celeste Império. Com a vitória na guerra civil de quatro anos, Zhu Di tornou-se o Imperador Yongle e atribuiu-lhes lugares na Administração, o que irritou os mandarins.

Elevou-os também a comandantes navais, dando aos que mais contribuíram para a sua vitória militar a posição de Grande Eunuco (太监, Tai Jian) e colocou-os a capitanear os grandes barcos do Tesouro que pretendeu enviar aos países e reinos do oceano Pacífico e Índico. Entre eles estavam Ma He (马和), que em 1404 tomou o nome de Zheng He (郑和), Wang Jinghong (王景弘), Hou Xian (侯显), Hong Bao (洪保), Li Xing (李兴), Zhou Wen (周文), Yang Qing (杨庆) e Fei Xin (费信). Hoje pouco se sabe sobre a maioria destes, pois os documentos desapareceram, tal como foram destruídos os das sete viagens marítimas capitaneadas por Zheng He.

GRANDES EUNUCOS (太监, Tai Jian)

Ma He nasceu no ano de 1371 na aldeia Hedai em Baoshen, prefeitura de Kunyang (actual Jinning), a 30 km a Sul de Kunming, capital da província de Yunnan. A história da sua família está escrita na pedra tumular que mandou erigir em 1411, após o regresso da sua terceira viagem marítima, quando com a alta patente de Grande Eunuco voltou à terra natal.

A família de apelido Ma emigrara para a China em 1070 durante a Dinastia Song e o seu antepassado Sayid Ajall Shams al-Din Omar (1211-1279), descendente de uma família nobre muçulmana de Bucara (Bukhara, actual Uzebequistão), tornou-se oficial de alta patente do exército mongol durante a dinastia Yuan, sendo a sua participação importante para capturar Xianyang, o que levou Kublai Khan em 1274 a enviá-lo como Governador para Yunnan.

Tal como os antepassados, o avô e pai de Ma He professavam a religião islâmica e realizaram a peregrinação a Meca (Tianfang), ficando por isso com o título honorífico de Hazhi e daí o seu pai Milijin ter mudado o nome para Ma Haji, sendo então um oficial rural Yuan na província de Yunnan.

Ma He (mais tarde Zheng He/Cheng Ho em cantonense) nascera já na dinastia Ming e pertencia à sexta geração descendente de Sayid Edjell. A sua experiência de navegação ocorreu ainda na cidade de Kunyang, situada na margem Sul do lago Dianchi, cujo perímetro de 250 km proporcionou desde tenra idade a San Bao (nome por que era conhecido) um contacto com os barcos pois aí havia um porto de pesca e de mercadorias.

Em 1382, o exército Ming conquistou a província de Yunnan aos mongóis e os homens muçulmanos com eles ligados foram mortos, enquanto as crianças e jovens foram castrados, sendo levados para servir como eunucos na corte imperial.

Tal ocorreu a Ma He quando tinha 12 anos, seguindo para Beiping onde ficou ao serviço do príncipe de Yan, quarto filho do Imperador Hongwu. Devido às qualidades e inteligência estratégica, Ma He prestou grande apoio militar na guerra a Norte contra os mongóis e na invasão e conquista ao Imperador Jianwen de Nanjing em 1402. Bem-sucedido, Zhu Di já como Imperador Yongle, mudou em 1404 o nome do amigo para Zheng He e promoveu-o a chefe dos eunucos, entregando-lhe a gestão dos assuntos gerais do Palácio Imperial e pouco depois, nomeou-o Almirante da armada para realizar as viagens ao Mar do Ocidente.

Outro eunuco com a posição de Tai Jian foi Wang Jinghong (王景弘, 1356?-c.1434), nascido na aldeia de Xiang Liao, distrito de Chi Shui, prefeitura de Zhang Ping na província de Fujian. Entrou ao serviço da corte Ming no reinado do Imperador Hongwu e entre 1399-1402 também ajudou Zhu Di a chegar ao trono, sendo um bom comandante militar e por isso o Imperador Yongle, mostrando grande agradecimento nomeou-o em 1405 subcomandante de Zheng He na primeira expedição.

Na segunda viagem, no Sri Lanka ofereceu sacrifícios no Templo Li Fo, onde deixou um bei (estela). Já no regresso da terceira viagem, em 1409 esteve em Malaca onde construiu a muralha e a feitoria. Para além de participar nas sete viagens marítimas da armada de Zheng He entre 1405-33 [há quem refira ter apenas feito a 1.º 2.º 3.º 4.º e 7.º] realizou em 1434 uma outra viagem a Sumatra, mas no caminho, num naufrágio faleceu com 78 anos, sendo sepultado em Semarang na ilha de Java.

Já Hou Xian (侯显, 1365-c.1438) nascido em Taozhou (hoje Lintan, província de Gansu) pertencia ao grupo tibetano Zang (藏) e tinha treze anos quando em 1378 o exército Ming foi enviado para reconquistar a zona e capturado foi castrado, seguindo como eunuco para servir na corte Ming.

Em 1403, com a posição de shaojian (少监) o Imperador escolheu-o como emissário para ir à área de Tufan (吐蕃) habitada por o povo Zang e na zona de WuSiZang (乌思藏) convidou HaLiMa (哈立麻), Deshin Shekpa (1340-1415), Quinto Lama Karmapa Gyalwa, líder espiritual da Escola Kagyu do Budismo Tibetano, para ir à capital. Chegaram a Nanjing no 12.º mês de 1406, quarto ano do reinado do Imperador Yongle, e no segundo mês de 1407 foi realizada uma grande festa onde o Imperador deu a HaLiMa o título DaBaoFaWang (大宝法王), ficando na posição de Grande Rei do Tesouro dos Ensinamentos do Budismo Tibetano em toda a China.

Devido ao bom trabalho realizado, o Imperador elevou Hou Xian ao posto de Tai Jian (Grande Eunuco), posição com que participou na 2.ª viagem marítima de Zheng He e na 3.ª expedição foi nomeado por Yongle como um dos três comandantes da armada, a par com Zheng He e Wang Jinghong.

Os Registos Históricos da dinastia Ming compilado na dinastia Qing falam dele na secção Hou Xian Zhuan, sendo com Zheng He os dois únicos eunucos aí referidos.

Após regressar da terceira viagem marítima, o Imperador ordenou a Hou Xian na Primavera de 1413 ir a Di Yong Ta (地涌塔) e a Ni Bala (尼八剌, Nepal), cujo Rei ShaDeXinGe (沙的新葛) enviou um emissário à corte Ming com prendas, sendo reconhecido e aceite por o Imperador como Rei tributário.

Já no décimo terceiro ano de Yongle, ano Yi Wei (乙未), no sétimo mês lunar de 1415 foi Hou Xian enviado a Bengala (Bang Ge la), tendo o Rei (赛佛丁, SaiFoDing) ficado muito contente e enviado muitas prendas e uma girafa como tributo. Em 1420 voltou a Bengala para tentar terminar com a guerra que o Sultanato de Delhi aí travava, conseguindo estabelecer a paz.

Em 1427, o Imperador Xuande (1426-1435) enviou-o a WeiZang (卫藏, Tibete antigo) para fortalecer as relações políticas, económicas e comerciais dessa área com a dinastia Ming. Em 1430, Hou Xian apelou ao Imperador para ir à terra natal Taozhou e construir um templo aos antepassados da família Hou (Hou Jia si). Aí se encontra sepultado.

Outro Grande Eunuco comandante de esquadras foi o muçulmano Hong Bao (洪保 1369-?), e tal como a maioria, também a sua vida não aparece referida nos livros de História da China.