FDCT aprova 214 projectos de investigação académica no valor de 353 milhões

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) aprovou, no ano passado, um total de 214 projectos de investigação no ensino superior no valor de 353 milhões de patacas, sendo que 90 por cento das áreas apoiadas dizem respeito à saúde, tecnologias da informação, engenharia e materiais.

Segundo um comunicado, a FDCT diz ter melhorado o sistema de apoio financeiro a mestrandos e doutorandos, providenciando “apoio financeiro como orientação”. A ideia é “promover a investigação aplicada e a transformação dos resultados de investigação científica”, sempre com o foco na “cooperação indústria-universidade-investigação” e na inovação empresarial.

Para este ano, a FDCT promete “reforçar ainda mais a capacidade dos resultados de investigação científica em atrair capital social e envidará todos os esforços por lançar grandes projectos específicos”. Ontem, foi apresentado o relatório anual por Chan Wan Hei, presidente do conselho de administração da FDCT, Cheang Kun Wai e Ip Kuai Lam.

Colher frutos

Um dos resultados do novo programa de financiamento, prende-se com o estabelecimento de contactos de 17 grupos de pessoas ligadas à área da investigação, universidade e indústria, no âmbito da plataforma de bolsas de contacto.

Além disso, a FDCT aponta que “a operação da plataforma de investigação científica começou a dar frutos” pois “o Centro de I&D de Medicina Chinesa de Macau começou a cooperação com grandes empresas farmacêuticas tais como a Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited, a CR Sanjiu, a Xiangxue Pharmaceutical e Pien Tze Huang Pharmaceutical”. Foram, neste contexto, concretizados fundos investidos por empresas no valor de 30 milhões de patacas.

Para este ano, a FDCT promete apostar no “apoio financeiro como alavanca” para que se possa reforçar “a capacidade dos resultados da investigação científica em atrair o capital social”.