DSAL | Abertas hoje inscrições para feiras de emprego

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) recebe a partir de hoje até à próxima quarta-feira inscrições para quatro sessões feiras de emprego que vão disponibilizar 279 vagas de emprego nos sectores de viagens, engenharia hoteleira e administração de propriedades.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela DSAL, as quatro sessões de emparelhamento têm em vista “atenuar a pressão de recursos humanos”, na sequência da retoma das visitas de grupos de turismo do Interior da China a Macau, que fez com que vários sectores necessitem contratar mais pessoal, além de apoiar residentes na integração no mercado de trabalho.

As sessões de encontro entre empregadores e candidatos estão marcadas para os dias 23 e 24 de Março.

A primeira sessão, está marcada para a manhã de 23 de Março, no Edifício das Associações dos Operários na Rua da Ribeira do Patane nº 2-6, e irá oferecer 58 vagas de emprego, incluindo motorista de autocarro, funcionário de estações, expedidor, pessoal de segurança, bagageiro.

No período da tarde, no 7º andar do Hotel Grande Lisboa, vão ser disponibilizados 14 vagas para profissões da área da engenharia, incluindo engenheiro, supervisor de nível superior, técnico superior, técnico para o sector da hotelaria.

Na manhã de 24 de Março, a sessão de emparelhamento oferece 133 vagas para o sector de segurança, enquanto na parte da tarde serão disponibilizados 74 postos de emprego nos sectores de administração de propriedades e de limpeza. Ambas as sessões decorrem Centro para o desenvolvimento de carreiras da FAOM, no Istmo de Ferreira do Amaral, nº 101-105ª.