Alfândega | Apreendidas 2.716 embalagens de massa de calafetar

Os Serviços de Alfândega (SA) anunciaram ter apreendido 2.716 embalagens de massa de calafetar contrafeita, na Zona Norte da cidade, num edifício industrial. A informação foi divulgada ontem, e a apreensão foi realizada em duas lojas de venda de produtos de construção.

Além dos materiais apreendidos, com um valor estimado em 230 mil patacas, foram detidos dois trabalhadores não residentes, que faziam “biscates”, a pedido dos clientes das duas lojas.

Segundo os SA, os produtos contrafeitos foram descobertos depois de terem sido recebidas várias queixas. As embalagens do produto falsificado eram produzidas com um custo de 35 a 37 patacas. No entanto, na altura da venda apresentavam-se como sendo o produto original, que tem um valor de mercado de cerca de 70 renminbis por embalagem.

Os SA consideram o produto falsificado muito semelhante ao original, embora este apenas se encontre à venda no Interior.

Quanto aos detidos, ambos têm 28 anos e estão indiciados por infracções ao regime jurídico da propriedade industrial. De acordo com os SA, caso seja condenados, os dois homens arriscam-se a cumprir até 6 meses de prisão ou uma multa que pode ir de 30 a 90 dias.