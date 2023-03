IC | Actividade “Troca de Livros” até 9 de Abril

Decorre até ao dia 9 de Abril a actividade “Troca de Livros”, promovida pelo Instituto Cultural (IC) e inserida na iniciativa “Série de Actividades da Cidade de Leitura – Semana da Biblioteca de Macau 2023”. A “Troca de Livros” consiste na entrega de livros em segunda mão por parte dos utilizadores que os podem depois trocar por outras publicações que sejam mais do seu interesse, ou simplesmente deixar as obras que já não são lidas ou utilizadas.

O período de entrega de livros em segunda mão decorre às segundas-feiras das 14h às 20h e de terça-feira a domingo das 8h às 20h em todas as bibliotecas públicas do território. Aquando da entrega, os leitores recebem uma ficha classificativa carimbada. A troca de livros por outros de valor equivalente acontecerá depois nos dias 22 e 23 de Abril no Centro Cultural de Macau e na biblioteca pública de Seac Pai Van.

Os funcionários irão classificar cada livro de acordo com o seu preço original, sendo atribuído um ponto por cada dez patacas. Por cada ponto, será colocado um carimbo na ficha classificativa. A pontuação máxima atribuída por livro ou colecção será de 100 pontos. Livros sem preço recebem o valor de dez patacas. Não podem ser trocados livros escolares, cadernos de exercícios, revistas, publicações de cariz pornográfico ou religioso, livros de banda desenhada ou jornais publicados há mais de um ano, bem como livros turísticos publicados antes de 2021.