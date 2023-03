Hong Kong | Tribunal considera culpados três activistas ligados à vigília de Tiananmen

Três membros de um grupo de Hong Kong, ligado à organização de vigílias pelas vítimas dos acontecimentos de 1989 na Praça Tiananmen, foram considerados culpados por um tribunal da região no passado sábado, por se recusarem a colaborar com uma investigação policial.

Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan e Tsui Hon-kwong foram detidos em 2021, durante os conflitos na antiga colónia britânica, na sequência de protestos massivos. Os três membros eram líderes da Aliança de Hong Kong de Apoio aos Movimentos Democráticos Patrióticos da China, antes desta ser dissolvida, na sequência da entrada em vigor da lei de segurança nacional, imposta por Pequim.

Antes do encerramento, a polícia procurou informações sobre operações e finanças relacionadas com supostos vínculos a grupos democráticos no exterior, em Agosto de 2021, acusando-a de ser um agente estrangeiro.

No entanto, os membros recusaram-se a colaborar, argumentando que a polícia estava a rotular arbitrariamente as organizações pró-democracia como forças externas. Alegaram, além disso, que as autoridades policiais não tinham o direito de pedir informações, já que a aliança não era um agente estrangeiro.

Segundo a lei de segurança nacional, o chefe da polícia pode solicitar uma série de informações a um agente estrangeiro. O incumprimento do pedido pode resultar numa condenação de seis meses de prisão e multa de cem mil dólares de Hong Kong.

O juiz Peter Law considerou que os réus eram obrigados a responder à notificação “sólida e legal” recebida e que o não cumprimento era injustificado. A aliança operou activamente com várias entidades e pessoas no estrangeiro, notou Law, justificando a necessidade de explorar relações e ligações do grupo.

Chow Hang-tung e outros dois líderes da aliança, Lee Cheuk-yan e Albert Ho, foram acusados em 2021 de incitamento à subversão do poder do Estado à luz da lei de segurança nacional. A própria aliança foi acusada de subversão.