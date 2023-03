Indústria transformadora | Maior expansão em Fevereiro desde 2012

A indústria transformadora da China registou, em Fevereiro, a maior expansão em mais de dez anos, segundo dados oficiais, batendo as expectativas dos analistas, após Pequim ter desmantelado a política de ‘zero casos’ de covid-19.

O índice do gestor de compras (PMI), importante indicador da evolução da segunda maior economia mundial, fixou-se nos 52,6 pontos, em Fevereiro, face a 50,1 pontos, em Janeiro, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) da China. Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão do sector, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contracção da actividade.

O índice superou as previsões feitas pelos analistas, que previam que o PMI se fixasse nos 50,5 pontos. Foi também a maior expansão desde Abril de 2012.

A economia chinesa registou um dos seus piores anos em quase meio século, em 2022, face à estratégia de ‘zero casos’ de covid-19, que ditou o bloqueio de cidades inteiras, durante semanas ou meses, e o encerramento praticamente total das fronteiras do país. Pequim levantou subitamente as restrições, em Dezembro passado.

O GNE publicou também o PMI para outros sectores, incluindo construção e serviços. Este último indicador passou de 54,4 pontos, em Janeiro, para 56,3, em Fevereiro.

As principais praças financeiras asiáticas registaram ganhos, após a divulgação dos dados. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu mais de 3 por cento, durante a sessão da manhã.

A sessão anual da Assembleia Popular Nacional, que arranca no fim de semana, deve definir as metas económicas para este ano, incluindo de crescimento do PIB e da inflação. Na sexta-feira, o banco central da China disse que a economia chinesa deve recuperar, em 2023, embora o ambiente externo permaneça “grave e complexo”.