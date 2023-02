Casas Museu | Anfiteatro da Taipa recebe três músicos no sábado

Os amantes de música ao ar livre podem desfrutar este sábado de um espectáculo com três músicos de Macau, nomeadamente Ari Calangi, Tomás Ramos de Deus, vocalista da banda da Casa de Portugal em Macau, e ainda o duo Rita Portela, que promete revelar sonoridades jazzísticas

O anfiteatro das Casas Museu da Taipa vai encher-se de música este sábado entre as 16h e as 18h. Num evento promovido pelo Instituto Cultural (IC) e organizado pela empresa local SmallWorldExperience, a trilogia de concertos apresenta o trabalho de nomes bem conhecidos do público local como é o caso de Ar Calangi, Tomás Ramos de Deus, músico e vocalista integrante do grupo da Casa de Portugal em Macau (CPM) e o duo Rita Portela, cantora de jazz que actua com o músico François Girouard.

Este evento insere-se na iniciativa desenvolvida pelo IC intitulada “Espectáculos no âmbito da Excursão Cultural Profunda”, que decorre há alguns meses no espaço da Feira do Carmo e Casas Museu da Taipa, sempre aos fins-de-semana. A música acontece nestes locais até ao dia 25 de Março. Dia 4 de Março, o público poderá assistir a concertos sobre “Música e Danças de Macau”. Já no dia 11, actuam as “Bandas Originais de Macau”. Segue-se, dia 18, uma série de espectáculos com “Cantores e Músicos Folk de Macau” e ainda, dia 25, as bandas compostas por jovens ainda estudantes.

Talentos locais

No sábado, Ari Calangi actua a solo. Este artista nasceu e cresceu em Macau, numa família também ela ligada à música. Foi um músico precoce, pois aos sete anos já cantava, tendo começado a ter aulas de piano e bateria aos 13. Com 16 anos, já fazia parte da sua primeira banda. Ari Calangi recebeu uma bolsa para estudar no prestigiado Berklee College of Music, nos EUA, onde esteve até regressar à sua terra natal, em 2012. Ari é também compositor.

Destaque ainda para a presença de Tomás Ramos de Deus, vocalista do grupo musical da CPM. Natural de Lisboa, Tomás estudou na Escola de Jazz do Barreiro e na Academia de Amadores de Música, bem como na Universidade Lusíada. Na CPM, juntamente com outros músicos, tem participado em diversos projectos musicais que homenageiam Macau e muitos escritores, como é o caso dos álbuns “Tributo a Macau” ou “Pessoa”. Além disso, Tomás Ramos de Deus é também docente nos cursos de guitarra clássica e canto na Escola de Artes e Ofícios da CPM.

No caso de Rita Cerqueira Portela, a música faz-se de forma amadora, mas não menos apaixonada. Tendo já actuado como cantora em diversos bares e locais do território ao lado do músico francês François Girouard, Rita trabalha a tempo inteiro como arquitecta. Ao portal Macau LifeStyle, Rita confessou fazer parte de uma família com muitos músicos amadores. “Estive exposta ao jazz, bossa nova, música clássica e Fado desde pequena! Penso que crescer numa família onde os encontros eram preenchidos com música, e em que todos tocam um instrumento, teve uma forte influência em mim”, disse.