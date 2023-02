Operação de Inverno | Mais de 300 detidos em menos de um mês

Entre os dias 3 e 31 de Janeiro, as forças da autoridade da RAEM lançaram a campanha “Operação Preventiva de Inverno 2023”, durante a qual foram identificados 62.241 indivíduos, 1.186 dos quais foram conduzidos às esquadras para averiguações. Como resultado, 416 foram expulsos de Macau e, entre os detidos, “302 indivíduos foram encaminhados ao Ministério Público para efeitos de acusação por cometimento de crimes relacionados com a usura (dez indivíduos), estupefacientes (cinco), furto (vinte seis), burla (cinquenta seis), entre outros”.

No decurso da operação, foram mobilizados 7.453 agentes policiais, numa acção coordenada do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, com a colaboração dos Serviços de Alfândega.

Além disso, 95 indivíduos foram interceptados em cumprimento de mandados de captura e detenção emitidos pelos órgãos judiciários, três dos quais foram enviados para o estabelecimento prisional para cumprir pena.

Ainda neste âmbito, foram apanhadas 167 pessoas envolvidas em troca ilícita de dinheiro, um indivíduo por empréstimo ilegal e quinze por prática de prostituição.

A Operação de Inverno alargou o seu âmbito também ao combate ao contrabando, imigração ilegal e contrafacção, desencadeados pelos Serviços de Alfândega. O resultado foi a acusação de 433 pessoas e a apreensão de “produtos cosméticos, carne, produtos electrónicos, plantas em risco de extinção e seus produtos, cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros”.