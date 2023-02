Assinado acordo com Rússia para entregas pela rota “Extremo Oriente”

A Rússia anunciou ontem um acordo com a China para o fornecimento de gás russo pela rota “Extremo Oriente”, que vai aumentar as entregas anuais deste hidrocarboneto em 10 mil milhões de metros cúbicos.

O ministério da Economia da Rússia revelou que o documento foi assinado no dia 31 de Janeiro em Moscovo e Pequim, devendo agora ser ratificado pela Duma e pelo Senado russos, segundo a agência Interfax.

O acordo prevê a construção de um trecho transfronteiriço do gasoduto, que vai começar numa estação de medição na Rússia, perto de Dalnerechensk, na região de Primorye, na fronteira com a China, e atravessar o rio Ussuri, terminando na cidade chinesa de Hulin.

O gasoduto foi projectado, construído e operado no lado russo pela gigante do gás russa Gazprom, enquanto do lado chinês é administrado pela China National Petroleum Corporation (CNPC).

O negócio vai ser consumado nas respetivas moedas nacionais, ao invés de outras moedas, como o dólar norte-americano.

Para dar e vender

A Rússia começou, em Agosto passado, a projectar um novo gasoduto para a China no Extremo Oriente, depois de a Gazprom ter assinado um acordo para fornecer gás russo, em conjunto com a CNPC, segundo disse então o chefe executivo do consórcio estatal russo, Alexéi Miller.

Quando o gasoduto atingir a capacidade máxima, o volume anual de fornecimento de gás russo à China aumentará em 10 mil milhões de metros cúbicos, somando-se aos 38 mil milhões de metros cúbicos por ano que a Gazprom enviará para o país asiático através do gasoduto “Força Siberiana”.

No ano passado, as exportações de gás da Rússia através deste gasoduto ascenderam a 15,5 mil milhões de metros cúbicos.

A companhia de gás russa está actualmente a trabalhar no aumento da capacidade da “Força Siberiana”, cuja primeira linha foi lançada em Dezembro de 2019 a partir do campo de Chayanda, na região de Yakutia.

A Rússia espera que o fluxo de gás do campo de Kovykta para o gasoduto “Força Siberiana” comece em breve, após a conclusão da parte linear de Kovykta-Chayanda.

As negociações e os trabalhos técnicos para o futuro gasoduto “Força Siberiana-2”, que passará pelo território da Mongólia antes de chegar à China, continuam desde 2020.