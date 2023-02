Presidente da Assembleia-Geral da ONU visita China com agenda focada na gestão da água

O presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), Csaba Korosi, iniciou ontem uma visita à China, onde terá encontros com altos funcionários do Governo e com cientistas para debater projetos de desenvolvimento e de gestão da água.

Durante a visita, que irá prolongar-se até sábado, Korosi terá reuniões em Pequim com várias figuras do Governo, nomeadamente com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, com o conselheiro de Estado, Wang Yi, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, e com o ministro do Ambiente, Huang Runqiu, entre outros representantes.

“Questões relacionadas com a ciência e reuniões com autoridades nas áreas de desenvolvimento sustentável e gestão de recursos hídricos serão focos prioritários da visita”, disse o gabinete de Korosi, num comunicado.

O presidente da Assembleia-Geral da ONU vai aproveitar a deslocação para fazer várias visitas de campo relacionadas ao desenvolvimento sustentável, entre elas ao Centro Internacional de Pesquisa de ‘Big Data’ para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CBAS), criado para apoiar a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a chamada Agenda 2030.

Csaba Korosi visitará também o Instituto Chinês de Recursos Hídricos e Pesquisa Hidroelétrica em Pequim, onde irá encontrar-se com cientistas especializados nesta área.

“Em seguida, Korosi viajará (…) num comboio de alta velocidade de Pequim a Zhengzhou, província de Henan. O presidente vai visitar a Rota do Meio do Projeto de Desvio de Água Sul-Norte, que vai do reservatório Danjiangkou, no rio Han, até Pequim”, referiu o mesmo comunicado.

Durante a sua visita a Zhengzhou, Csaba Korosi irá encontrar-se com membros do comité central e do comité provincial do Partido Comunista da China (partido único e no poder), para discutir o papel dos governos locais na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o seu envolvimento em discussões relevantes da ONU.