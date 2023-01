Xinjiang | Investimento de mais de 12 mil milhões de dólares em estradas

A Região Autónoma Uigur de Xinjiang, noroeste da China, planeia investir 83,2 mil milhões de yuans na construção de estradas em 2023, indica o Diário do Povo. O investimento será alocado para 66 projectos de construção de estradas, dos quais 22 serão concluídos este ano, disse Li Xuedong, vice-director do departamento.

Nos últimos anos, Xinjiang tem assistido a um desenvolvimento robusto dos transportes. “Apenas em 2022, Xinjiang gastou mais de 74,8 mil milhões de yuans na construção de estradas, um recorde desde 2018”, disse Li.

A extensão total das vias rápidas em Xinjiang atingiu 11 mil km. Todos os lugares de nível da sub-região e quase 90 por cento dos lugares do nível distrital estão acessíveis por este tipo de estradas.

Em Junho do ano passado, ficou operacional uma nova estrada que atravessa o deserto de Taklimakan.

Localizada na sub-região autónoma mongol de Bayingolin, no sul de Xinjiang, a estrada que liga o distrito de Yuli e o distrito de Qiemo é a terceira através do deserto de Taklimakan, o segundo maior deserto de areia movediça do mundo.