Jogo | Receitas de Janeiro podem atingir um terço do registo de 2019

Os casinos de Macau podem começar 2023 a facturar quase 8 mil milhões de patacas de receitas brutas em Janeiro, mais de 30 por cento do registo de 2019, indica a estimativa da Morgan Stanley baseada nos primeiros 15 dias de operação. O valor representa um aumento superior a 22 por cento em relação a Janeiro de 2022

Depois da divulgação dos dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) que revelaram a quebra de 51,4 por cento das receitas brutas em 2022, para um total de 42,1 mil milhões de patacas, em relação ao ano anterior, o presente mês de Janeiro pode significar uma mudança de paradigma.

Com base nas previsões dos analistas da Morgan Stanley face aos primeiros 15 dias do mês, Janeiro pode terminar com um volume de receitas brutas a chegar aos 7,75 mil milhões de patacas, mais 22,2 por cento em relação a Janeiro de 2022, quando os casinos de Macau apuraram 6,34 mil milhões de patacas. Os especialistas sublinham que as receitas brutas perspectivadas para este mês representam, pelo menos, 31 por cento das receitas de Janeiro de 2019, quando as receitas brutas atingiram quase 25 mil milhões de patacas.

Importa ressalvar que em 2019, os feriados do Ano Novo Chinês calharam no início de Fevereiro, ao contrário deste ano em que irão ajudar às operações do mês de Janeiro.

“Aumentámos as nossas estimativas para Janeiro de 200 milhões de patacas por dia para 250 milhões de patacas de receitas brutas diárias (mais 123 por cento em termos mensais e 31 por cento do valor registado em Janeiro de 2019). Destas receitas brutas, prevemos que cerca de 85 por cento virá do segmento de massas”, perspectivam os analistas citados pelo GGRAsia.

Matar saudades

O comunicado da Morgan Stanley seguiu-se à primeira visita dos seus analistas a Macau nos últimos três anos. Do que apuraram, foi estimado que “as apostas mínimas nas mesas de casinos da península de Macau sejam de cerca de 500 patacas, enquanto no Cotai foram de 2.000 patacas”, o que “superou as expectativas”.

Na segunda-feira, a JP Morgan divulgou também um comunicado a dar conta do crescimento semanal ao nível das receitas dos casinos de Macau. “Com base nas informações que recolhemos, estimamos que as receitas brutas dos primeiros 15 dias de Janeiro sejam de cerca de 4,3 mil milhões de patacas, ou seja, uma taxa diária de receitas entre 285 milhões e 290 milhões de patacas”, foi estimado.

Tendo em conta que este período ainda não compreende os feriados do Ano Novo Chinês, os analistas da JP Morgan são mais optimistas que os seus colegas da Morgan Stanley, apontando para receitas brutas entre 35 e 40 cento das apuradas em 2019, com as estimativas a subir para o período dos feriados do Ano Novo Chinês.