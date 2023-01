MP | Paulo Martins Chan louvado por Ip Son Sang

Paulo Martins Chan, Procurador-Adjunto do Ministério Público, recebeu um louvor público por parte do Procurador, Ip Son Sang, publicado ontem no Boletim Oficial. No texto do louvor, Paulo Martins Chan é destacado por no “exercício das suas funções de magistrado” ter revelado “um elevado sentido de responsabilidade, espírito de missão e dedicação no seu trabalho”.

Ip Son Sang sublinha igualmente que Paulo Martins Chan “entregou-se plenamente à organização do trabalho judicial do Serviço e toda a coordenação em prol da boa relação profissional entre os colegas, e, através da sua sabedoria profissional, apoiou meticulosamente os jovens magistrados do Ministério Público por forma a aperfeiçoarem a sua qualidade profissional e capacidade de tramitação de processos”, é afirmado. “O seu excelente desempenho granjeou-lhe o respeito e elogio tanto dos superiores hierárquicos como dos colegas”, foi acrescentado.

Paulo Martins Chan conta com mais de 36 anos no desempenho de funções públicas, além do trabalho no Ministério Público foi ainda director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). De acordo com a informação da Rádio Macau, o louvor surge numa altura em que o magistrado se encontra à beira de se reformar.