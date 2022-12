O budismo antropocêntrico de mestre Yinshun

Esse conceito de renjian fojiao [budismo antropocêntrico] também parece ser peculiar a Taiwan. Jiang Canteng relata que o termo, familiar à maioria dos budistas em Taiwan, é desconhecido em outros lugares. Ele diz que quando o Professor Lan Jifu, eminente historiador do budismo taiwanês, foi ao Japão participar do terceiro Simpósio Sino-Japonês de Estudos Budistas, ninguém com quem ele conversou tinha conhecimento desse termo, nem mesmo Kamata Shigeo 鎌田茂雄, especialista no estudo do budismo chinês moderno. Portanto, Yinshun exerceu alguma influência sobre o pensamento budista em Taiwan […] e muitas pessoas têm dado atenção a sua vida e trabalho. (JONES, 1996, p. 244, tradução nossa).

Na obra Budismo Antropocêntrico: de acordo com os princípios do Dharma e com as disposições humanas (2009), o venerável mestre Yinshun (印順導師, 1906-2005) discorre sobre o que chama, justamente, de budismo antropocêntrico (em chinês simplificado, 人间佛教, renjian fojiao como em nossa epígrafe). Como o próprio autor afirma em outro texto, citado no prefácio dos tradutores, sua “intenção é revelar o sentido do ‘budismo antropocêntrico’ ao explicar ‘os critérios de classificação das doutrinas budistas’ baseado na ‘jornada evolutiva do budismo indiano’” (Yinshun, 2009, s/n).

Consideremos a opção terminológica acima antropocêntrico. Tradução sugerida tanto pelo Rev. Prof. Dr. Joaquim Monteiro quanto pela tradução inglesa do Dharma Translation Team (com seu human-centered Buddhism), antropocentrismo é um termo historicamente carregado de sentidos. Uma breve visita ao dicionário nos indica, e aqui citamos, que antropocentrismo pode ser a “Concepção ou doutrina segundo a qual o ser humano é o centro ou a razão da existência do universo.” (LEXIKON, s/d).

Mas, diferentemente de um antropocentrismo cristão, por exemplo, no qual o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e é para o homem que todas as coisas são criadas, o budismo antropocêntrico indica uma reflexão do Dharma feita por Yinshun a partir de matrizes bastante específicas: “Todos os budas surgem no reino humano. Ninguém atingiu a budeidade no reino celestial”, diz Yinshun (2009, p. 3). É importante atentar que, para além de uma simples restrição metafísica no que concerne às possibilidades de iluminação, restringindo-a ao reino humano, essa reorientação carrega consigo um conteúdo ético essencial. Porque, sendo o reino humano o que mais possibilidades oferece para que se atinja o nirvana, é também no reino humano que a conduta ética e ativa deve ser estimulada. Em Uma discussão sobre o engajamento social e os estudos budistas, ensaio de 1967, Yinshun já adiantava tal importância:

“Valorize sua religiosidade”, “enfatize a busca pela verdade” e “reconheça as implicações práticas do aprendizado histórico.” Além disso, […] “pesquisadores budistas genuínos devem possuir a coragem de se autoexaminar e refletir profunda e completamente. Suas pesquisas devem buscar a Verdade nas doutrinas budistas, de modo que o budismo possa se adaptar aos tempos modernos para auxiliar e beneficiar a humanidade, sendo refúgio permanente para todos os seres sencientes.” (YINSHUN, 2009, p. 5).

A ênfase sobre a prática no reino humano também evidencia forte atenção à ética do bodhisattva, já que alcançar a libertação do sofrimento enquanto ser humano representa, nessa abordagem, voltar-se aos outros humanos e a todos os demais seres para auxiliar em suas respectivas libertações.

No budismo que começa a se delinear desde o venerável mestre Taixu (太虛, 1890-1947) até Yinshun, enfoca-se a dimensão humana enquanto esfera de atuação. Reorientando a perspectiva budista para a realidade da vida humana, sem nutrir apegos a qualquer forma de sobrenaturalidade espiritualista, deísta ou teísta, o budismo moderno de Taiwan passa a fortalecer um discurso que aponta — ainda que bodhisattvas metafísicos como Guanyin possam prestar auxílio aos devotos — a ação dos próprios seres humanos como movimentação da roda do Dharma.

É desse panorama que vem a declaração final de Yinshun: “Sou herdeiro do pensamento de Mestre Taixu, o de um budismo para a vida humana, que se livra da tendência espiritualista. Além disso, ainda pude oferecer evidências no budismo para auxiliar na superação das tendências deificadoras.” (YINSHUN, 2009, p. 80).

