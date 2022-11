Encontro Xi-Scholz cria ondas na Europa. Macron também queria vir a Pequim

A visita do chanceler alemão a Pequim foi encarada como tendo um “significado especial, tanto para a China como para a Europa. Em causa, está a autonomia estratégica do Velho Continente.

O Presidente chinês Xi Jinping encontrou-se com o chanceler alemão Olaf Scholz na sua visita oficial à China em Pequim na sexta-feira, tornando-o o primeiro líder europeu a visitar a China após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Os dois líderes concordaram em reforçar a cooperação e manter o diálogo, prometendo expandir ainda mais a cooperação para além das áreas tradicionais em novos sectores, tais como novas energias e digitalização e aumentar a confiança política mútua para uma relação estável China-Alemanha.

A visita de Scholz – uma visita curta mas considerada pela imprensa chinesa como “frutuosa e de grande significado” – é amplamente vista como importante para “injectar uma nova dinâmica não só nos laços China-Alemanha mas também nas relações China-Europa em geral, dando o exemplo a outros países europeus para equilibrar as suas políticas em relação à China”. Esta relação, ainda segundo a imprensa chinesa, “também serve como pedra de toque para a autonomia estratégica europeia”. O Presidente francês Emmanuel Macron tinha sugerido a Olaf Scholz que fossem juntos a Pequim e enviassem um sinal de unidade da UE, relatou a Reuters.

Trabalho em tempos de cólera

Durante a reunião, Xi sublinhou a necessidade da China e da Alemanha, “dois países com grande influência”, trabalharem em conjunto em tempos de mudança e instabilidade e contribuírem mais para a paz e desenvolvimento mundiais. A China trabalhará com a Alemanha para uma parceria estratégica global orientada para o futuro e para novos progressos nas relações China-Alemanha e China-Europa”, disse Xi.

O presidente chinês salientou que “a confiança política é fácil de destruir, mas difícil de reconstruir e que deve ser alimentada e protegida por ambas as partes”. Notando o elevado grau de estabilidade e consistência na política da China em relação à Alemanha, Xi apelou à Alemanha para seguir uma política positiva da China para benefício mútuo de ambos os países.

O dia mais longo

No que diz respeito às relações China-Europa, Xi disse que “a China considera sempre a Europa como um parceiro estratégico abrangente e apoia a autonomia estratégica da UE, desejando a estabilidade e prosperidade da Europa. A China sustenta que as suas relações com a Europa não são visadas, dependentes ou sujeitas a terceiros”.

O encontro entre os dois líderes foi mais longo do que o previsto e isso “transmite um significado especial e os consensos alcançados sobre globalização, liberalização do comércio e um mundo multipolar também indicaram a direcção futura para as relações China-Alemanha, laços China-UE e assuntos globais”, refere a citada imprensa.

A visita de Scholz incluiu uma delegação empresarial de alto nível, incluindo os fabricantes de automóveis Mercedes-Benz e Volkswagen, e o gigante químico BASF, mostrando como a cooperação empresarial China-Alemanha continua a ser estimulada pelos dois governos.

Durante o encontro com Xi, Scholz disse que “a China é um parceiro comercial importante para a Alemanha e para a Europa como um todo”. Segundo o chanceler, “a Alemanha apoia firmemente a liberalização do comércio, apoia a globalização económica, e opõe-se à dissociação, está pronta para uma cooperação comercial e económica mais estreita com a China e apoia mais investimento mútuo entre empresas chinesas e alemãs”.

“É necessário um mundo multipolar no qual o papel e a influência dos países emergentes possam ser levados a sério. A Alemanha opõe-se ao confronto de blocos, pelo qual os políticos devem ser considerados responsáveis. A Alemanha desempenhará o seu papel na promoção das relações Europa-China”, disse Scholz.

“Os dois líderes manifestaram uma clara oposição, o que envia um sinal importante para a estabilidade mundial e o desenvolvimento sustentável”, disse Jiang Feng, um investigador da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. “Depois de uma consideração completa, tal como os EUA têm vindo a intensificar os esforços para criar um clima para um certo grau de politicamente correcto na Europa, a Alemanha veio com esta rejeição da dissociação, que deveria ser um consenso moldado entre as diferentes forças políticas do país”, disse Jiang Feng. Alguns funcionários ocidentais e políticos alemães têm estado “cautelosamente” a assistir à visita de Scholz, e alguns meios de comunicação social norte-americanos salientaram que Scholz está “sob pressão de Washington, que quer que a Alemanha saia da China”, disse.

Interesses divididos

A Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã Annalena Baerbock afirmou na quinta-feira, durante uma reunião em curso dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Muenster, na Alemanha, que o G7 está pronto a reconhecer a China como “concorrente” e “rival”, uma vez que o Japão se prepara para assumir a presidência do grupo de nações, de acordo com relatos dos meios de comunicação social. O partido dos Verdes de Baerbock adopta geralmente uma retórica dura sobre a China e temas de direitos humanos.

“Os interesses nacionais da Alemanha correm agora o risco de serem tomados como reféns por certos partidos políticos e interesses individuais, uma vez que tem sido anormal nas presidências anteriores que os departamentos de política externa falem com uma voz diferente da do chefe do governo”, disse Cui Hongjian, director do Departamento de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Internacionais da China.

“A Alemanha precisa de um período de tempo para se auto-ajustar. Como Chanceler, Scholz tem a última palavra e se as suas ideias obtiverem uma resposta positiva do lado chinês, então a China-Alemanha está a avançar na direcção correcta, o que irá melhorar a sua política dentro do governo”, disse Cui.

Além disso, os peritos chineses acreditam que haverá um “efeito de onda” na Europa após a visita de Scholz, uma vez que uma relação estável e em desenvolvimento China-Alemanha desempenhará um papel positivo nas relações globais China-UE.

Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, disse que não tinha informações disponíveis para partilhar quando questionado sobre o assunto na sexta-feira.

“Agora a UE está a ponto de ajustar as suas políticas em relação à China. A que direcção se vão ajustar? Depende do quanto os efeitos da cooperação China-Alemanha possam expandir-se para outros países e acelerar a cooperação a nível China-UE”, disse Cui.

Ucrânia na mesa

Xi e Scholz também falaram sobre a crise da Ucrânia durante a reunião, e Xi reafirmou o apoio da China à Alemanha e à Europa para desempenharem um papel importante na facilitação das conversações de paz e na construção de uma arquitectura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável na Europa.

“Nas actuais circunstâncias, a comunidade internacional deve apoiar todos os esforços conducentes à resolução pacífica da crise da Ucrânia e apelar às partes relevantes para que se mantenham racionais e exerçam contenção, iniciem o envolvimento directo o mais rapidamente possível e criem condições para o reinício das conversações”, disse Xi.

Xi disse também que a China se opõe à ameaça ou utilização de armas nucleares, e defende que as armas nucleares não podem ser utilizadas e que as guerras nucleares devem ser travadas, para evitar uma crise nuclear na Eurásia.

Cooperação prática

O Presidente da Câmara de Comércio da UE na China Joerg Wuttke disse que “a Câmara acredita que a Alemanha deve adoptar uma abordagem à medida e procurar aprofundar o seu envolvimento com a China onde os interesses se complementam – tal como em relação à luta contra as alterações climáticas, à promoção da normalização internacional e à manutenção do sistema comercial multilateral – ao mesmo tempo que aborda também áreas onde existem dependências críticas.

“A visita de Scholz será um exemplo para outros países europeus”, disse Wang Yiwei, director do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade de Renmin da China. “Quanto à crise na Ucrânia, a Alemanha não é apenas importante economicamente na Europa, mas também em termos de segurança”, referiu Wang. “É importante ter cooperação prática e encontrar novas complementaridades, dado o aumento dos preços da energia e dos custos de produção. A Europa enfrentará maiores problemas se desistir de cooperar com a China”, concluiu.

Pragmatismo e cooperação

O primeiro-ministro chinês Li Keqiang também se encontrou com Scholz e descreveu a cooperação económica e comercial como um lastro para o desenvolvimento das relações bilaterais. “A China está disposta a reforçar a cooperação com a Alemanha em matéria de comércio e investimento, fabrico, vacinas e outros campos importantes, impulsionar a criação de um mecanismo de colaboração para lidar com as alterações climáticas e aumentar os voos directos entre os dois países para facilitar o intercâmbio de pessoas”, disse Li, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV.

Nas últimas cinco décadas, a cooperação bilateral entre os dois países continuou a aprofundar-se, com o comércio bilateral a crescer quase 1000 vezes. Xi disse a Scholz que os dois lados deveriam tornar o conjunto de interesses comuns ainda maior. Segundo o presidente chinês, embora explorando mais potencial de cooperação em áreas tradicionais, deviam ser feitos esforços para energizar a cooperação em campos emergentes como as novas energias, inteligência artificial e digitalização.

“A China é um parceiro importante para a Alemanha, uma vez que o seu desenvolvimento futuro é previsível, por mais dividida que a Alemanha esteja sobre ideologia ou reconhecimento do nosso sistema”, referiu Jiang. “Eles vêem claramente a estabilidade, continuidade e sustentabilidade do desenvolvimento da China, pois sabem que não podem livrar-se do papel da China no crescimento económico, alterações climáticas e outras questões globais”.

No entanto, peritos chineses acreditam que os EUA continuarão a exercer influência sobre a Europa. Por exemplo, apontaram recentemente o dedo a uma empresa chinesa por ter assumido uma participação de controlo no terminal portuário alemão do porto de Hamburgo. “A política da Europa em relação à China será uma pedra de toque para a sua autonomia estratégica”, disse Jiang, “pois a forma de definir a sua política em relação à China, de modo a reflectir os interesses reais do continente, continua a ser um desafio”.