XX Congresso do PCC | Dinâmica covid zero é para continuar, diz porta-voz

DR

Sun Yeli, porta-voz do 20º Congresso Nacional do PCC , disse numa conferência de imprensa realizada no sábado, que a dinâmica da China de “zero-COVID” é para continuar. “As medidas da China para enfrentar a epidemia da COVID-19 são as mais económicas e eficazes e têm funcionado para o país. Desde o início da epidemia, a China tem dado prioridade máxima à saúde e segurança das pessoas. Este é o ponto de partida e o objectivo dos nossos esforços de resposta à epidemia”.

“A dinâmica de zero-COVID-19 é uma política de prevenção de epidemias formulada com base nas condições nacionais da China e de acordo com as leis científicas. A China é um país com uma grande população e muitos idosos, um desenvolvimento desequilibrado em diferentes áreas e uma escassez de recursos médicos. A dinâmica de zero COVID-19 assegura uma baixa taxa de infecção e mortes”, disse Sun.

“A China tem mantido um funcionamento contínuo e estável da economia e da sociedade, precisamente por se manter fiel à sua política dinâmica de zero-COVID-19, insistindo que a epidemia deve ser controlada, a economia deve ser estabilizada, e o desenvolvimento deve ser seguro”, acrescentou o porta-voz.

“As nossas estratégias e medidas de prevenção e controlo tornar-se-ão cada vez mais científicas, cada vez mais precisas, cada vez mais eficazes, e o nível de coordenação da prevenção e controlo da epidemia e do desenvolvimento económico e social tornar-se-á também cada vez mais elevado”, disse Sun, “Acreditamos firmemente que um novo dia está à nossa frente e a persistência é a vitória”.