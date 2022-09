Fronteiras | Medidas de circulação com Zhuhai até 8 de Outubro

DR

O Grupo de Trabalho de Prevenção e Controlo Conjunto Zhuhai-Macau anunciou que as medidas para atravessar a fronteira nas Portas do Cerco, o principal posto fronteiriço do território, não devem sofrer alterações até ao final da Semana Dourada.

Segundo as explicações do comunicado divulgado ontem, “aos indivíduos que cruzam as fronteiras Zhuhai-Macau através do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, Posto Fronteiriço de Qingmao e Posto Fronteiriço de Wanzai é permitido apenas uma entrada e uma saída por dia”. A medida vai ficar em vigor até 8 de Outubro

Este controlo não se aplica ao Posto Fronteiriço de Hengqin e ao Posto Fronteiriço da Ponte HKZM. Nas últimas semanas, e face à grave crise financeira que se vive no território, vários comerciantes têm apelado à redução das restrições e pedido que a validade dos testes para quem entra em Macau vindo do Interior seja aumentada face às 48 horas actuais. No sentido oposto, a validade do teste tem de ser de 24 horas.

A hipótese ainda não está totalmente excluída: “As medidas poderão vir a ser reajustadas oportunamente conforme a evolução epidémica”, pode ler-se no comunicado de ontem.

Segundo os dados das autoridades de Saúde de Guangdong, a província ontem 36 casos confirmados, 18 assintomáticos e ainda 19 importados, entre os quais dois em Zhuhai.

Os casos em Guangdong afectam várias cidades da Grande Baía, como Guangzhou, Shenzhen, Huizhou, Jiangmen, Foshan ou Dongguan.