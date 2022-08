6 de Agosto

DR

São vários os rios que atravessam a cidade onde vivo, o que vai oferecendo diversidade às paisagens, consoante o que se vai vislumbrando em cada margem, em geral aproveitada para a criação de espaços verdes, propensos ao lazer, ao passeio, ao descanso ou às brincadeiras infantis. Predominam as utilizações gratuitas, a que não corresponde uma mercantilização sistemática do espaço público. São muitos os caminhos para peões e bicicletas e não faltam os bancos para quem se queira sentar à beira-rio. Ocasionalmente há também cafés e esplanadas, geralmente em construções precárias e temporárias, num sinal claro de que o que é prioritário é o carácter público daqueles espaços.

Estas paisagens ribeirinhas percorrem também o centro da cidade, estão próximas dos lugares onde se concentra a actividade empresarial de serviços, as instituições públicas, os principais espaços comerciais, os restaurantes e a animação nocturna, enfim, os elementos que geralmente a centralidade urbana oferece. Neste caso há também o castelo, com a sua relevância histórica e estética, vastas instalações desportivas, em vias de ser ampliadas com um novo estádio de futebol, e equipamentos culturais diversos, como também é habitual nas grandes cidades.

Sempre me surpreendeu por isso a impressionante dimensão de conjuntos habitacionais que, pela significativa volumetria e pela repetição de um mesmo padrão arquitectónico ao longo de uma área relativamente vasta e com semelhantes espaços verdes, me parecia destinada a habitação social. A surpresa tinha a ver com a localização: além de ocupar uma área central, grande parte dos apartamentos destes blocos beneficia de amplas vistas para o rio, jardins ou áreas monumentais da cidade. E ainda assim trata-se, de facto, de habitação social.

Na realidade, esta zona faz parte da vasta área de Hiroshima destruída por uma das bombas atómicas lançadas pelos Estados Unidos da América no Japão, numa das suas mais brutais e desnecessárias intervenções em defesa dos valores da paz e da democracia. Todas as casas desta zona foram destruídas pelo impacto da bomba. E a rapidez – internacionalmente reconhecida – com que a população de Hiroshima reconstruiu a cidade também oculta outra característica menos referida desse processo de reconstrução: a falta de qualidade e de segurança das novas zonas habitacionais, construídas com a urgência de quem de repente perdeu o lugar de residência.

Dessa precariedade foram resultando acidentes vários, mais ou menos graves, incluindo a ocorrência mais ou menos regular de incêndios de razoáveis proporções. E foi para resolver esse problema que se desencadeou um programa massivo de habitação social, um dos maiores jamais implementados no Japão, e que persiste no coração de Hiroshima, quase 80 anos depois da bomba atómica e cerca de 60 anos depois da construção de bairro. Não é esta a única área deste tipo na cidade, mas só aqui estão 1.060 habitações sociais, num conjunto que inclui cerca de 1.800 fogos habitacionais (além de escolas, zonas comerciais e espaços de lazer).

Na realidade, é frequente encontrarem-se áreas de habitação social nas grandes cidades do Japão – e também em Hiroshima há outras. O que chama a atenção nesta é a proximidade – e até a interacção directa – com zonas monumentais, grandes jardins públicos, espaços comerciais e de localização privilegiada para empresas. É um dos sinais de uma sociedade em que muito se faz para que ninguém fique para trás – e onde é muito raro encontrarem-se pessoas sem-abrigo, seja qual for a cidade.

O dia 6 de Agosto que assinala aniversário do lançamento da bomba é normalmente dia de homenagem à memória colectiva da população massivamente assassinada, com a presença habitual de representantes do Estado japonês, quer nas cerimónias mais oficiais, quer no largo número de iniciativas comunitárias que envolvem grande parte da população local, de forma mais interveniente ou apenas como espectadora. O lançamento de lanternas luminosas ao rio pelo anoitecer é um dos exemplos mais notórios.

Vim viver para Hiroshima já em plena pandemia de Covid-19, com as inerentes restrições, incluindo a suspensão das cerimónias de homenagem que normalmente ocorrem na cidade a 6 de Agosto. Por má coincidência, neste ano em que se retomaram estes actos públicos estava ausente da cidade – e continuo sem poder assistir a um dos mais notórios eventos públicos que ocorrem anualmente no Japão. No entanto, a mensagem que se vai propagando através da imprensa e também através da comunidade local é semelhante, ano após ano: a defesa da paz e a rejeição do armamento nuclear, em nome da memória desta população brutalmente assassinada pela bomba atómica. Na realidade, tem sido também em Hiroshima que se têm também realizado as maiores manifestações recentes contra a utilização de energia nuclear no Japão.

Nem sempre é o caso, mas ocasionalmente há personalidades estrangeiras convidadas para as cerimónias oficias. Barack Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a marcar presença neste evento de inevitável melindre nas relações históricas com o Japão. E este ano foi o secretário-geral da ONU, António Guterres, a discursar em Hiroshima. A fazer fé na imprensa, repetiu o discurso habitual de quem está na cidade e sente o peso inevitável da obrigação de homenagear a memória dos que morreram com a bomba, clamando pela não repetição de erros passados em guerras e matanças massivas. Também pediu desculpa às gerações mais jovens pelo lastimoso estado do mundo que têm que herdar das gerações anteriores, incluindo a sua – ainda que não tenha dado sinal de que pretenda abandonar os lugares de poder que vai ocupando, para de alguma forma reduzir o lastro desse nefasto legado.

Não terá tido tempo, o ex-primeiro ministro português, para se aperceber da importância da habitação para a resiliência – como se gosta de dizer agora – da cidade e da sua população. Sociedades pacíficas também requerem equidade social, inclusão generalizada, redução de desigualdades, igualdade de direitos. E o caso da habitação é o de um direito sistematicamente negado a demasiadas pessoas em Portugal – e sistematicamente negligenciado por sucessivos governos, incluindo aqueles em que António Guterres participou. E é essa histórica e reiterada negligência de uma política inclusiva de habitação que faz com que haja tantas pessoas sem-abrigo e que a população portuguesa esteja entre as populações da Europa em que maior parte do rendimento disponível é utilizado para cobrir despesas com o direito elementar à habitação. A paz também se faz destas coisas.