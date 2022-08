“Mulan” | Sinal 8 de tempestade içado às 7h

SMG

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vão içar o sinal 8 de tempestade tropical às 7h de hoje devido à aproximação do ciclone tropical “Mulan”, estando prevista uma intensificação do vento.

Às 4h o “Mulan” estava acerca de 390 quilómetros a su-sudoeste de Macau, em direcção à península de Leizhou. Os SMG alertam ainda para a possibilidade do vento atingir, nas pontes, “o nível forte com rajadas”. Está também prevista a ocorrência de inundações nas zonas baixas do território entre as 5h e as 11h, com o nível da água a poder atingir os 0.5 e um metro de altura.