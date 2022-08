Nancy Pelosi em Taiwan

Contra a vontade de Pequim, do próprio partido no poder em Taiwan e mesmo contra a opinião expressa do presidente Joe Biden, a líder do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, aterrou ontem em Taipé, no que é considerado uma provocação e poderá desencadear uma resposta dura da China, incluindo acções militares. Certo é que acelerará o processo de reunificação

A líder do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, aterrou ontem em Taipé pelas 11 horas, uma visita extremamente contestada pelo governo de Pequim, temida pelo PDP, no poder em Taiwan e pelo próprio presidente dos EUA, na medida em que é entendida como uma provocação e um passo que parece apoiar uma declaração de “independência” da ilha, algo que “nunca será admitido”.

Analistas de ambos os lados do Estreito de Taiwan disseram que este passo arriscado irá mudar totalmente a situação na região, já que o continente irá ser mais activo e acelerar o processo de reunificação com medidas abrangentes, incluindo acções militares e políticas.

Segundo os analistas, há muitas opções em cima da mesa para a China acelerar o processo de reunificação. Estas poderiam incluir atingir alvos militares de Taiwan, tal como o EPL fez na anterior crise do Estreito de Taiwan, impulsionar nova legislação para a reunificação nacional, enviar aviões e embarcações militares para entrar no “espaço aéreo” e “áreas marítimas” da ilha controladas pelas autoridades de Taiwan e pôr fim ao cessar-fogo tácito com os militares de Taiwan.

Segundo Pequim, não há razão para que a China esteja nervosa, porque um tal espectáculo político não mudará as vantagens esmagadoras, especialmente a militar, detida pelo continente contra as autoridades de Taiwan e os EUA na região. Nem a viagem proporcionará qualquer possibilidade de “independência de Taiwan”, e não pode mudar o facto inabalável de Taiwan fazer parte da China, disseram os peritos, observando que o que a China precisa de fazer é utilizar este incidente para maximizar as suas vantagens e continuar a impulsionar o processo de reunificação.

Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse numa conferência de imprensa que “foram os EUA que tomaram a acção provocadora em primeiro lugar e causaram a escalada da tensão do Estreito de Taiwan”. Os EUA devem assumir total responsabilidade por isto”.

Preparativos militares

Ambos os porta-aviões da Marinha do EPL terão saído dos seus portos de origem, no meio da possível visita de Pelosi à ilha de Taiwan. O porta-aviões Liaoning embarcou no domingo numa viagem a partir do seu porto de origem em Qingdao, província de Shandong no leste da China, e o porta-aviões Shandong na segunda-feira partiu do seu porto de origem em Sanya, província de Hainan no sul da China, acompanhado por um navio de assalto anfíbio do tipo 075, noticiaram na terça-feira os meios de comunicação social da ilha de Taiwan.

Alguns analistas disseram que, uma vez que as aeronaves da Pelosi podem entrar na autoproclamada “zona de identificação de defesa aérea” ao longo da costa leste de Taiwan, após a partida da Malásia, os navios chineses do continente apareceram mais cedo para se posicionarem e estão a acompanhar de perto a rota de Pelosi.

Um perito militar que pediu anonimato disse que, com a participação dos porta-aviões, o PLA poderia conduzir operações de intercepção mais eficazes, porque demorará mais tempo para que os caças de combate sejam lançados dos aeroportos do continente para chegarem às zonas a leste ou a sul da ilha de Taiwan, enquanto os aviões de bordo serão mais flexíveis desde que as frotas tenham chegado à região relevante.

Citando uma fonte anónima, a Reuters informou na terça-feira que vários aviões do EPL voaram perto da “linha mediana” do Estreito de Taiwan na terça-feira de manhã, e os pontos de venda de Taiwan afirmaram que duas fragatas de mísseis guiados chineses do continente e um navio de prospecção navegaram de norte a sul através das águas da ilha de Yonaguni, em direcção a leste da ilha de Taiwan.

A partir do meio-dia de terça-feira, os voos em aeroportos de várias cidades da província de Fujian, incluindo Xiamen, Fuzhou e Quanzhou, foram parcialmente cancelados, segundo a Xiamen Airlines, citando o controlo de tráfego aéreo.

As forças militares dos EUA também estão a tomar medidas. Quatro navios de guerra dos EUA, incluindo um porta-aviões, foram posicionados em águas a leste da ilha em destacamentos “de rotina”, informou a Reuters na terça-feira.

O porta-aviões USS Ronald Reagan (CVN-76) e o navio anfíbio USS Tripoli (LHA-7), com o Marine F-35B Lighting II Joint Strike Fighters embarcado, estão a operar nas proximidades de Taiwan, na orla do Mar do Sul da China, de acordo com a edição de 1 de Agosto da USNI News Fleet and Marine Tracker.

Um porta-voz do Pentágono disse ao USNI News na segunda-feira que os navios estavam a operar normalmente na região e que não iriam forçar medidas de protecção para a visita do terceiro mais alto funcionário dos EUA à região.

Preocupações na ilha

Os meios de comunicação de Taiwan também relataram que, devido a preocupações de segurança, as autoridades do DPP retiraram uma vez o “convite”, mas devido à pressão de Pelosi, as autoridades acabaram por se comprometer e fazer arranjos para a sua viagem.

Muitos utilizadores da net de Taiwan queixaram-se de como Pelosi poderia ser tão arrogante e mandona, para forçar Taiwan a este espectáculo. “Depois do espectáculo voltará para os EUA, mas e a confusão que deixa aqui em Taiwan?” escreveu um utilizador da net.

Hung Hsiu-chu, antiga presidente do KMT, o maior partido da oposição dentro da ilha, disse que há duas opiniões diferentes sobre a viagem de Pelosi a Taiwan – um grupo não quer que Pelosi venha e não sabe porque viria, pois isto só poderia acrescentar conflitos com o continente chinês, os EUA e Taiwan. Outro grupo pensa que se Pelosi quer apoiar o secessionismo de Taiwan, ela poderia deixar a Câmara passar um acto para reconhecer a “independência de Taiwan”, então porque viria à ilha para criar uma confusão tão grande?

Alguns também consideram que os EUA estão a tolerar a arriscada jogada de Pelosi para testar o resultado final estabelecido pelo continente chinês, disse Hung, observando que “Deus nos abençoe, espero que nada de mal aconteça”.

O Aeroporto Internacional de Taiwan Taoyuan recebeu uma carta ameaçadora na terça-feira de manhã que afirmava que “três dispositivos explosivos foram colocados no aeroporto para impedir a visita do Presidente da Câmara dos EUA a Taiwan”, relatou a imprensa. O Novo Partido, um partido político pró-reunificação na ilha, e alguns grupos da sociedade civil pretendem protestar no Grand Hyatt Hotel em Taipé, onde se acredita que Pelosi ficará se visitar a ilha, de acordo com os meios de comunicação social.

As autoridades do DPP e os muitos políticos superiores estão a manter-se em silêncio sem qualquer preparação de alto nível para acolher Pelosi, como os analistas afirmaram, o que reflecte as grandes preocupações dentro da ilha. A visita de Pelosi está a criar grandes problemas, mas devido à fraca posição das autoridades do DPP em frente aos EUA, a ilha deve cooperar e não tem espaço para tomar decisões independentes.

O que o continente pode fazer

Analistas chineses disseram que a luta entre a China e os EUA neste momento é sobre dignidade e interesses estratégicos concretos, mas este último é muito mais importante, pelo que a China não se concentrará apenas em jogar um jogo com Pelosi, uma vez que mudar toda a situação da região é muito mais significativa e valiosa.

O continente chinês conhece realmente a importância da “paciência estratégica”, tal como quando muitas pessoas esperavam que a China reprimisse com força a agitação de Hong Kong em 2019 quando os amotinados atacaram o gabinete de ligação do governo central, mas os factos provam que a China não agiu dessa forma, mas acabou por se aperceber de uma vitória terrestre para reforçar a sua governação em Hong Kong.

“Assim, desta vez, a China dará novamente uma lição aos EUA, uma vez que utilizará os erros dos EUA para alterar de forma abrangente a situação do Estreito de Taiwan, tal como fez em Hong Kong nos últimos anos”, disse um perito sénior em relações internacionais baseado em Pequim que pediu o anonimato.

Wang Jiangyu, professor de direito na Universidade da Cidade em Hong Kong, disse que a China irá utilizar este incidente para reforçar a sua reivindicação de soberania sobre Taiwan. “Por exemplo, enviar esquadrões de aviões militares para entrar no ‘espaço aéreo’ de Taiwan, ou enviar embarcações militares para entrar nas ‘áreas aquáticas’ controladas pelos militares de Taiwan”, disse ele.

Estes são actos sem precedentes de declaração de soberania sobre Taiwan, e se a China puder enviar o seu sinal de determinação para conter eficazmente as provocações feitas pelos EUA e outros países ocidentais, a situação será a favor do lado chinês no futuro, disse Wang.

Lü Xiang, um investigador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse que a reacção da China não será apenas uma acção momentânea, mas considerará todo o mecanismo de segurança de Taiwan. “O continente chinês poderia exercer a sua soberania e direitos de controlo sobre o espaço aéreo na ilha e áreas marítimas adjacentes à volta da ilha, para garantir que não haverá outro caso como a ‘visita de Pelosi’ que possa voltar a acontecer, e para melhor salvaguardar a soberania nacional”, disse ele.

Song Zhongping, um perito militar chinês e comentador televisivo, afirmou, com base na experiência da anterior crise do Estreito de Taiwan, que o PLA atingirá alvos militares de Taiwan mas não disparará directamente contra alvos americanos, pelo que é possível que o PLA atinja também desta vez alguns alvos militares de Taiwan, e o continente poderia também considerar acelerar a legislação para uma lei de reunificação nacional e até publicar um calendário para a reunificação que imporá uma pressão real sobre as autoridades dos EUA e de Taiwan.

Porta-voz da Assembleia Nacional Popular comenta visita

Um porta-voz da ANP reagiu ontem à vista de Nancy Pelosi a Taipé, através de um comunicado. No texto pode-se ler: “A 2 de Agosto, ignorando as representações solenes e a firme oposição da China, a Presidente da Câmara dos EUA Nancy Pelosi prosseguiu com a sua visita à região da China em Taiwan. A medida violou gravemente o princípio de uma só China e as estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA, minou gravemente a soberania e a integridade territorial da China, afectou gravemente a base política das relações China-EUA, e enviou um sinal seriamente errado às forças separatistas da “independência de Taiwan”. O Congresso Nacional Popular da China opõe-se firmemente e condena veementemente a iniciativa.

“Existe apenas uma China no mundo, e Taiwan é uma parte inalienável do território da China. O Governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China. O princípio de uma só China é a premissa para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos, e é também o fundamento político das relações China-EUA. Os Estados Unidos comprometeram-se solenemente com a China sobre a questão de Taiwan, mas na prática, actualizaram constantemente relações substantivas e intercâmbios oficiais com Taiwan, encorajaram e apoiaram as forças separatistas da “independência de Taiwan”, tentaram usar Taiwan para conter a China, e minaram gravemente a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan. O governo e o povo chineses tomaram e continuarão a tomar medidas resolutas e enérgicas para salvaguardar firmemente a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China.

“A questão de Taiwan tem a ver com a soberania e a integridade territorial da China. Para a China, não há lugar a concessões e nem um centímetro a dar. A Lei Anti-Secessão estipulou claramente as principais questões, incluindo a defesa do princípio de uma só China, dissuadindo movimentos separatistas no sentido da “independência de Taiwan” e opondo-se à interferência na questão de Taiwan por forças externas. A posição do governo chinês e do povo chinês sobre a questão de Taiwan tem sido consistente. É a firme vontade de mais de 1,4 mil milhões de chineses de salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial da China. Qualquer tentativa de obstruir a reunificação completa da China e o grande rejuvenescimento nacional está condenada ao fracasso.”

Pequim realiza exercícios e proíbe barcos e aviões nas áreas determinadas

Das 12.00 (hora de Pequim) de 4 de Agosto a 12.00 (hora de Pequim) de 7 de Agosto de 2022, o Exército de Libertação do Povo Chinês conduzirá importantes exercícios militares e actividades de treino, incluindo exercícios de fogo vivo nas seguintes áreas marítimas e no seu espaço aéreo delimitado por linhas de união: Seguem-se coordenadas geográficas que marcam as áreas rosa no mapa ao lado. Por razões de segurança, é proibida a entrada de embarcações e aeronaves no espaço marítimo e aéreo acima mencionado.