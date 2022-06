Turismo | Agências de viagem antecipam Verão perdido

DR

Com o cancelamento do plano de excursões locais, a reboque do surgimento do novo surto de covid-19 em Macau, agências de viagens ouvidas pelo jornal Ou Mun afirmaram não ter esperança que o negócio melhore com a chegada das férias de Verão e que as expectativas de melhoria estão agora traçadas para o Outono e Inverno.

Segundo a responsável de uma agência de viagens que não se identificou, desde que a pandemia começou, o plano de excursões locais é uma “parte importante” do negócio da empresa. No entanto, devido ao novo surto que está a assolar Macau, todas as reservas até 3 de Julho foram canceladas. Sobre a intenção dos residentes viajarem para o estrangeiro, a agência de viagem partilhou que essa vontade é “muito baixa”, devido à necessidade de fazer quarentena no regresso ao território.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em Maio, o número de visitantes que participaram em excursões locais foi de 2.900, existindo uma diminuição de 65 por cento em relação ao ano anterior. Já o número de residentes de Macau que adquiriu viagens para o exterior foi de 3.300, representando uma diminuição de 88 por cento em termos anuais.