Aviação | Air Macau com prejuízo de 771 milhões

A Air Macau registou receitas operacionais de 1.203 milhões de patacas em 2021, uma subida de 42 por cento em comparação com o ano anterior, registando-se um prejuízo líquido de 771 milhões de patacas.

De acordo com os resultados da companhia, divulgados ontem em Boletim Oficial (BO), o registo traduz uma redução de 269 milhões de patacas em termos de prejuízos, relativamente a 2020.

“Em 2021, a situação da covid-19 manteve-se inconstante, mas melhorou em comparação com 2020”, pode ler-se no relatório. “Este foi o resultado principal da recuperação do mercado turístico de Macau, do reforço da gestão em eficiência de voo e controlo de custos da Companhia”, é acrescentado.

A Air Macau revela ainda que, em 2021, registou um total de 23.264 horas de “voo seguro”, um aumento de 41 por cento em relação a 2020, “sem sinais de acidente de transporte aéreo nem erros graves”.

A companhia dá também nota de que no ano passado “abraçou activamente a procura doméstica”, tendo sido adicionadas duas novas rotas para Yiwu e Nantong. Além disso, a Air Macau revelou que a idade média de toda a frota “foi reduzida de 6,52 anos no final de 2020 para 5,54 anos no final de 2021”.