Dongguan | “Fábrica do mundo” atinge PIB de 1 trilião de renminbis

Em 2021, Dongguan atingiu um PIB de um trilião de renminbis, colocando a cidade da Grande Baía, mais conhecida como “Fábrica do Mundo”, entre as 15 mais competitivas da China. Governo de Dongguan não irá negligenciar a indústria transformadora no futuro para investir no “lucro rápido” do sector imobiliário

O Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Dongguan atingiu pela primeira vez em 2021 o volume de um trilião de renminbis. De acordo com informações divulgadas no portal oficial do Governo de Dongguan, o resultado coloca a cidade de 10 milhões de habitantes e apelidada de “Fábrica do Mundo” num patamar equiparável às economias dos países desenvolvidos e entre as 15 cidades mais competitivas da China.

Para isso, muito tem contribuído o facto de a indústria de Dongguan ter capacidade de produzir 60.000 tipos de produtos diferentes, de áreas tão distintas como o têxtil, electrónica ou brinquedos.

“Um em cada três brinquedos, um em cada cinco smartphones, uma em cada cinco peças de lã e um em cada 10 pares de sapatos desportivos comprados em todo o mundo, é fabricado em Dongguan”, pode ler-se numa nota oficial.

Com a indústria a ser responsável por mais de metade do PIB de Dongguan, o Governo da região não tem dúvidas que, ao contrário de outras cidades da China, não irá cair na tentação de utilizar “demasiados terrenos disponíveis” para obter “lucro rápido” com a construção de imóveis. Pelo contrário, as autoridades regionais dizem estar a seguir um caminho “firme” e “sustentável” de alocar terrenos de forma prioritária ao desenvolvimento do sector industrial.

Caminho traçado

Citando o presidente da República Popular da China, a secretária do Comité Municipal de Dongguan, Xiao Yafei, salientou ainda a importância “crucial” que Xi Jinping atribui ao desenvolvimento da economia real, que em altura alguma deve ser preterida em relação à economia ligada à especulação e ao “mundo virtual”.

“Por mais que Dongguan se tenha desenvolvido, não podemos abandonar a economia real (…) e negligenciar a indústria transformadora. Temos a obrigação de prosseguir o bom trabalho que temos vindo a fazer com a nossa economia real, de forma realista e atenta”, vincou a responsável.

“Embora o trabalho industrial seja muito difícil e o mercado esteja a travar uma batalha feroz [devido à pandemia], a aposta na produção constitui a base de desenvolvimento económico de Dongguan para o futuro”, acrescentou.

Impossível de ignorar é também o facto de Dongguan ser hoje a cidade de Guangdong mais competitiva em termos industriais, sobretudo quando a chamada “Fábrica do Mundo” é capaz de produzir bens afectos a 34 das 41 categorias industriais definidas pelo Governo chinês, num total de mais de 60.000 tipos de produtos.

Além disso, de referir que o investimento em investigação e desenvolvimento do sector aumentou 3,54 por cento em termos anuais, de acordo com as últimas estatísticas oficiais, fazendo Dongguan integrar o grupo das 20 cidades chinesas mais avançadas em termos inovação científica e tecnológica.