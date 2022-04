O Mandarim

Eça de Queiroz começa por endereçar uma carta a título de prólogo ao redactor da revista «Revue Universelle»; nela vai explicando a situação portuguesa em seus meandros, que vai da sensibilidade à crítica literária, esvaziando como pode aquilo que ao seu cosmopolitismo não agrada, tecendo férreas considerações a uma língua de fervores indistintos, como se ao ser falada, retirasse o dom de não saber dizer nada – nada de concreto, diga-se – que ele ama a secura da exactidão.

Enfim! Realismos à parte, eu acho que a língua é um memorando de inclinações que a alma tece… um outro ritmo… imensamente criativo, agitado, e sempre em construção, sintaxe em movimento. Que ele há sempre “sopros” que mesmo entendíveis se colocam ao nível dos esgares; impossível de ser suportado! Não será demais contemplar o grande deslumbramento Mefistofélico neste seu registo «Mandarim» e a seiva que translúcida influenciou até poetas – «Hora do Diabo» onde Pessoa entende que ele é tal qual como o de Eça, um Cavalheiro. Isto tudo entre a Rua do Carmo e a Rua da Conceição. Pessoa insurgi-o reluzente numa noite de Lua-Cheia dizendo que uma senhora nada tem a temer na sua presença, que ele é bem educado. Eça, um pouco antes, faz exactamente o mesmo quando Teodoro, escutando-o a propósito da riqueza vinda do Império do Meio, lhe transmite essa máxima: «Não duvide de mim. Sou um Cavalheiro».

E neste estrondoso espectro cavalheiresco uma impressão perpassa a nossa consciência, ambos (com o poeta a ser amestrado mais tarde) estão infiltrados por possessões capazes de reverberar obras tamanhas…! Nós subimos a Rua da Conceição e só vimos Salgueiro Maia avançando com suas chaimites até ao Carmo, não nos dando conta da “artilharia” de um Mandarim, que tem sinos para assinalar fortunas de uma herança vinda de longe, e quando chegamos à Rua do Carmo vamos logo para o Largo para analisar a toca do supliciado. Que Mandarim é este que nos fala Eça, anunciado por estranha figura que parece anteceder uma profecia? E quem está a fecundar virgens num espaço tão curto onde estas coisas se dão? (H.D) É um registo memorável. Há uma terrível febre em desfazer todos os dons, pois que os grandes criativos têm amiúde índoles destrutivas, e mesmo assim não devemos por isso perder nenhuma das suas abominações.

No delírio gastador da herança de um tal Ti Chin-Fu, advém o remorso ao nosso personagem principal, crendo mesmo que a ruína de um Império se deva a tal facto, e decide então partir para a China. E lá parte no paquete Ceilão, com terra à vista que é Pequim, toda desmontada em atrito verbal na sua enorme confusão paralisante, e o que daqui vai sair talvez responda bem ao nosso laço pelo Oriente tão polvilhado de acontecimentos imaginários, um pouco conflituoso, admirativo, estreito e delirante: o mais risível é quando a propósito de Macau, os então nossos concidadãos patriotas passavam os dedos pela grenha quando afirmavam negligentemente: «Mandamos lá cinquenta homens, e varremos a China…» A paródia lusitana do conversador que vai à procura de uma coisa, neste caso do túmulo de Ti Chin-Fu, que se veio a descobrir que vivera outrora nos confins da Mongólia, e subitamente desvia o interesse para conversas rocambolescas esquecendo o fito original, indo quase a contragosto para os confins extremos da China, é uma análise ponderável.

A confusão dentro de um certo registo foi tanta que se crê alvo de ataque feito pela turba quando se encontra numa loja, um mal-estar que lhe provoca terror, pois que como todos os paranóicos, acha-se vítima de perseguição, uma alusão a um problema muito português do qual resulta a dimensão para o disparate persecutório com amplas explanações de soberba narrativa. É absolutamente emblemático este diálogo da nossa louca natureza quando nos imaginamos o centro de qualquer coisa. Tem uma graça infinita esta observância Queirosiana, ainda mais quando o desdém é acérrima companheira dos seus fluxos ilusórios, e um certo snobismo de classe faz estalar o verniz burguês pela usura de que é conhecido. De toda esta magnífica leitura vem-nos à ideia que os povos pequenos são naturalmente endogâmicos, como tal, recheados de patologias que bem desenvolvidas até acrescentam grandes dons, e a graça maior é contrastada aqui pela imensidão do país falado, e das causas e consequências de que a paranóia se reveste para enfrentar os grandes.

Pessoa olhou mais para Eça que para Merlim, e foi com destreza que preparou a chegada de outro Diabo qualquer que entre nós ainda está por nascer. Nunca nos desfazemos dele, e esta pode ser ainda a incubadora de duas narrativas paralelas no seu insofismável acontecer.

Sinto-me morrer. Tenho meu testamento feito. Nele lego os meus milhões ao Demónio: pertencem-lhe; ele que os reclame e que os reparta. E a vós, homens, lego-vos estas palavras: «Só sabe bem o pão, que dia a dia ganham as nossas mãos: nunca mates o mandarim! –

In- O Mandarim (final)