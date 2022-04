Turismo | 880 drones prometem mostrar as “quatro estações” de Macau 

“Macau nas quatro estações” é o tema da edição deste ano da “Gala de Drones sobre Macau”, cujo programa foi ontem oficialmente apresentado. Durante quatro noites, no início do mês que vem, 880 drones prometem trazer um grande espectáculo de luzes e audiovisual, na zona do lago Nam Van, protagonizado por uma equipa de Shenzhen

O território prepara-se para receber, no mês de Maio, mais uma edição da “Gala de Drones sobre Macau”, que decorre junto ao lago Nam Van, nomeadamente na zona Anim’Arte NAM VAN. Os espectáculos acontecem no feriado do Dia do Trabalhador, nos dias 1 e 2 de Maio, bem como no fim-de-semana seguinte, dias 7 e 8 de Maio.

O programa do evento foi anunciado ontem e terá como tema principal “Macau nas quatro estações”, estabelecendo-se uma ligação com os restantes festivais que a cidade recebe, bem como a sua arquitectura específica, de matriz chinesa e portuguesa. Desta forma, os espectáculos, realizados com um total de 880 drones, terão como temas “Primavera Alegre”, “Verão Fantástico”, “Outono Dourado” e “Um Inverno Feliz”.

Cada espectáculo terá cerca de 15 minutos de duração, sendo que este ano há mais 300 drones neste evento em relação ao ano passado, “apresentando mais desenhos tridimensionais e um programa mais diversificado”, aponta uma nota de imprensa.

A Gala deste ano conta ainda com a participação de empresas do sector, nomeadamente o apoio de várias operadoras de jogo.

Além dos espectáculos de audiovisual, o público poderá também participar em actividades paralelas que decorrem no mesmo local, como é o caso da “Exibição de Drone Gigante”. Na zona do toldo branco do Centro Náutico da Praia Grande será exibido um drone de grande dimensão na noite de 25 de Abril, das 19h às 22h, e nas noites entre 26 de Abril e 8 de Maio, das 10h às 22h.

Será ainda organizada uma exibição de formação de drones, que apresentará a imagem de “I ♡ MACAO” com 200 drones nos dias 25 a 30 de Abril e nos dias 3 a 6 de Maio, das 19h00 às 21h00, no espaço Anim ‘Arte NAM VAN. A organização do evento apostou também na realização de um concurso de fotografia intitulado “Macau e as quatro estações”, e um concurso de composição de imagem “Drones Arte Cintilante”.

Shenzhen em dose dupla

Para esta edição do evento, que é a segunda, a organização convidou uma equipa de Shenzhen, cidade criativa da UNESCO em design e que já participou na Gala de Drones do ano passado.

Este ano “as exibições de drones tirarão partido da tecnologia para criar uma sucessão de composições em 2D e 3D, combinadas com luzes e música, entre outros elementos, que farão brilhar e enfeitarão o céu de Macau”.

O objectivo é trazer “uma nova experiência de entretenimento nocturno para os residentes e visitantes, e permitindo aprofundar a integração intersectorial “turismo +”.

A organização acrescenta ainda, em comunicado, que, nos últimos anos, “com o desenvolvimento da tecnologia de drones a tornar-se cada vez mais sofisticada, os eventos têm ganho popularidade, sendo que as equipas de drones do Interior da China são detentoras de um nível considerável”.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) pretende ainda “trabalhar em conjunto com os vários sectores para promover a diversificação, inovação e desenvolvimento sustentável da indústria turística de Macau, aprofundando a integração intersectorial ‘turismo +’, para proporcionar aos visitantes uma experiência mais rica”.