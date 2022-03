Os três vírus mais perigosos

Em 2022, Ano do Tigre, segundo o horóscopo chinês, a situação global e a de Macau não melhoraram. Pelo contrário, o impacto dos vírus tornou-se ainda mais devastador.

O mais perigoso destes três vírus é sem dúvida o Ómicron, a mais recente variante da Covid-19, que continua a sofrer mutações e a adaptar-se para mais eficazmente se transmitir de hospedeiro para hospedeiro. Apesar de as pessoas estarem vacinadas contra a Covid-19, não ficam imunes ao vírus, embora as vacinas possam reduzir drasticamente a gravidade da doença. É sabido que houve um grande surto de Ómicron na vizinha Hong Kong, e os Governos de Zhuhai e de Macau ficaram extremamente preocupados com a rápida propagação das infecções.

Ainda não se sabe se Macau vai ter capacidade para fugir a esta vaga, mas estes acontecimentos provocam inevitavelmente ansiedade na população.

A melhor forma de lidar com o impacto da Covid-19 é encarar a situação com um espírito positivo. Em primeiro lugar, pelo que tenho sabido, a variante Ómicron é menos agressiva. O que me preocupa sobretudo é o clima de pânico e as consequências que pode ter na economia. O Governo da RAE de Macau fez um trabalho bastante positivo no que respeita à prevenção e controlo da pandemia e a percentagem de pessoas vacinadas continua a aumentar.

Desde que o Governo consiga evitar a propagação da variante Ómicron junto da comunidade local, que poderá ser contagiada por turistas ou residentes regressados do estrangeiro, continue a testar toda a população em caso de alerta e vá encorajando os cidadãos a tomar a terceira dose da vacina, acredito que o vírus acabe por sucumbir após um período de mutações sucessivas.

No entanto, o atraso por parte do Governo na tomada de decisões concretas para “estabilizar a economia e proteger o estilo de vida das pessoas” é a questão mais preocupante. As reservas do Governo da RAEM destinam-se a situações urgentes. Desde que ajudem os cidadãos a sobreviver à fase final da pandemia, acredito que amanhã será outro dia.

No entanto, os “vírus políticos” são mais assustadores do que a Covid-19. Enquanto as economias e os mercados globais estão a ser fortemente atingidos pela terrível pandemia, a Rússia enviou tropas para invadir a Ucrânia em vez de ter optado pelo diálogo e por negociações, uma violação da soberania ucraniana e da independência do país.

Os argumentos da Rússia não fazem qualquer sentido. A política é complicada, e a guerra não deve ser encarada como solução para problemas de ordem política (os anos de conflito militar entre Israel e a Palestina são disso exemplo), caso contrário o Governo passa pura e simplesmente a ser constituído por militares, sem que haja necessidade de políticos para intervirem em favor dos mais desfavorecidos. Se os diferendos internacionais forem resolvidos de acordo com a “lei da selva”, onde só o mais forte sobrevive, a extinção da humanidade será apenas uma questão de tempo.

A Liga das Nações foi criada depois da I Guerra Mundial e as Nações Unidas após o final da II Guerra, com o intuito de unir os países que buscam a paz mundial, que recorrem ao direito internacional para travar a violência e a agressão e que tentam impedir que a humanidade enfrente o horror de uma III Guerra Mundial. Assim, é de crucial importância que venha a haver intervenção e mediação internacionais para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. As negociações que visam a restauração da paz devem ser retomadas, e não nos podemos esquecer que a unidade faz a força. O esforço conjunto de toda a humanidade é a forma mais eficaz de destruir os “vírus políticos”.

O último vírus, e de longe o mais assustador, é o “vírus mental”. Segundo a Bíblia, o primeiro assassinato foi cometido devido à inveja, um vírus mental que matou inúmeros inocentes ao longo da História. Quando a ideologia se torna extremista, o assassínio torna-se um acto inconsciente. Os nazis mataram os judeus, as tropas japonesas dizimaram soldados e civis chineses no Massacre de Nanjing. Estes assassinos sucumbiram ao “vírus mental”.

A religião e a edificação moral são dois antídotos importantes que impedem os homens de se tornarem verdadeiros “zombies”. A Igreja Católica sublinha que são a “consciência da sociedade”, falando em nome dos mais desfavorecidos e contra as injustiças, ferramentas que evitam a ocorrência de todo o tipo de fenómenos irracionais. Todas as outras grandes religiões acreditam na compaixão, na paz e no amor para ajudar o mundo e os pobres.

A importância social da Igreja não pode ser ignorada. Mas aqueles que não têm crenças religiosas, também podem encontrar o caminho para a coexistência e para a partilha através dos pensamentos edificantes de filósofos orientais e ocidentais. Depende apenas de haver vontade de aprender e de pôr esses conhecimentos em prática.

A pandemia irá acabar mais cedo ou mais tarde e as políticas continuarão a mudar. Desde que os vírus ideológicos sejam eliminados, haverá esperança para a humanidade e possibilidade de vir a desfrutar a felicidade.