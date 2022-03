Ucrânia | Historiadores chineses contra a invasão russa

Uma carta aberta escrita por cinco historiadores denunciou a guerra e apelou a Pequim para tornar mais clara a sua posição

Sábado passado, cinco historiadores chineses de renome escreveram uma carta aberta denunciando a acção da Rússia sobre a Ucrânia e fizeram um apelo à paz. Para os autores da carta, o que a Rússia está a fazer é errado.

Para Xu Guoqi, um historiador chinês, a situação é alarmante. “Sou um historiador da Primeira Guerra Mundial. A Europa foi sonâmbula num enorme conflito há mais de 100 anos, que também teve enormes consequências para a China”, disse Xu. “O mundo pode estar outra vez num ponto de não retorno. Receio que ainda não tenhamos aprendido as lições das tragédias do passado. Como historiador, estou muito desapontado”.

“A que conduzirá esta guerra? A uma guerra mundial em grande escala?” perguntam os historiadores. “As grandes catástrofes da história começaram muitas vezes com conflitos locais. Opomo-nos veementemente à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A invasão pela força de um Estado soberano pela Rússia … é uma violação das normas das relações internacionais baseadas na Carta das Nações Unidas e uma violação do sistema de segurança internacional existente”.

Publicamente, a China opõe-se a qualquer acto que viole a integridade territorial dos países. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, reafirmou novamente esta posição numa mensagem de última hora publicada no portal do seu ministério na sexta-feira. Mas, ao longo da última semana, Pequim continuou a fazer eco do argumento de Putin de que a acção de Moscovo é uma resposta à expansão da NATO para leste.

“Será que acreditam realmente nisso? Vale [a pena] para a China minar a sua própria credibilidade para defender o indefensável? Receio que tenham sido enganados por Putin”, disse Xu, sublinhando que ele e os seus colegas escreveram esta carta porque amam o país, e não desejam que uma potencial tragédia mundial paralise o futuro da China.

“Isto é simplesmente uma questão a preto e branco”, continuou. “Isto é uma invasão. Como diz o ditado chinês: não se pode chamar veado a um cavalo. Como historiadores chineses, não desejamos ver a China ser arrastada para algo que irá prejudicar fundamentalmente a actual ordem mundial. Pelo amor da humanidade, paz mundial e desenvolvimento, devemos deixar isto bem claro”.

Prós e contras

A carta aberta de Xu e dos seus colegas provocou reacções variadas na internet chinesa. Alguns chineses pró-guerra denunciaram os autores – que estão baseados em Nanjing, Pequim, Hong Kong e Xangai – como “vergonhosos” e “traidores”. “Por que não disseram nada durante a invasão do Ocidente no Iraque?”, um deles perguntou.

Alguns chineses expressaram a sua admiração por Putin online. Alguns chamaram ao líder russo “o maior estratega deste século”. Outros disseram que a China deveria aproveitar a situação actual para “tomar Taiwan de volta”. Mas no WeChat, por exemplo, muitos têm também estado a discutir a situação na Ucrânia.

No domingo, quando Putin ordenou aos seus militares que colocassem as forças de dissuasão nuclear da Rússia em alerta máximo, alguns utilizadores publicaram uma declaração de 1994 na qual a China exortava todos os Estados detentores de armas nucleares a não utilizarem ou ameaçarem utilizar armas nucleares contra Estados que as não possuam, incluindo a Ucrânia.

Nas redes sociais, alguns são contra a acção da Rússia, embora se encontrem frequentemente com outros pró-guerra que os acusam de serem “fracos” e “ingénuos”. “Se a Rússia tem problemas com a NATO, deve lidar com a NATO, porquê invadir a Ucrânia?”, foi questionado num vídeo WeChat que atraiu mais de meio milhão de visualizações num espaço de horas. Cerca de 9.000 utilizadores gostaram do vídeo e mais de 23.000 partilharam-no.

Inquietação

Na sexta-feira, a China absteve-se no final da votação do Conselho de Segurança da ONU, condenando a agressão russa. Os diplomatas ocidentais viram isto como um sinal de que Pequim está cada vez mais inquieto em ser visto como defensor da acção de Putin, o que tem atraído a condenação mundial.

No domingo, o enviado chinês a Kyiv, Fan Xianrong, salientou num vídeo que “a China respeitava a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”. Instou também os cidadãos chineses baseados na Ucrânia a não revelarem a sua identidade ou mostrarem quaisquer sinais da sua nacionalidade, invertendo o anterior aconselhamento da sua embaixada que encorajava os cidadãos a hastear a bandeira nacional nos seus carros.

“Mais cedo ou mais tarde, eles terão de se sentir”, disse Xu. “Os chineses são muito pragmáticos. Precisam de compreender que são um grande beneficiário da actual ordem mundial, sob a qual a China também prosperou. Esta é uma oportunidade para todos nós demonstrarmos que somos um verdadeiro interveniente responsável”.