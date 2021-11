DST | Deloitte alerta para concorrência de Hainão e sugere aposta no mar

O Governo encomendou um estudo à consultora Deloitte sobre o presente e o futuro do turismo de Macau, identificando potenciais riscos e caminhos de saída. A concorrência da ilha da Hainão e da zona da Ásia/Pacífico pode “roubar” visitantes a Macau. A solução é aproveitar os recursos marítimos e culturais e apostar no segmento do luxo

Depois de quase dois anos de clausura e prejuízo, a saída para a crise poderá passar pela reinvenção do sector do turismo. Foi com o propósito de análise e projecção de soluções para o sector que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) encomendou à consultora Deloitte um estudo sobre o desenvolvimento da indústria do turismo.

Além de estabelecer a óbvia dependência da economia local no turismo, e da imprevisibilidade do fim dos efeitos nefastos da pandemia, a consultora refere que a política de facilitação de vistos no Interior da China para destinos no estrangeiro tem “desviado” visitantes que tradicionalmente optariam por Macau, Hong Kong e Taiwan, diminuindo as visitas “de ano para ano”.

Também destinos como Vietname e Tailândia, tornam-se cada vez mais competitivos a captar turistas, enquanto que na Malásia, Filipinas e Camboja a indústria do jogo está “em rápido crescimento, afectando a concorrência com a indústria do jogo de Macau”.

Por outro lado, a Deloitte destaca Hainão como um destino que “atrai o retorno do consumo dos visitantes do Continente”, através da isenção de impostos e da oferta de produtos turísticos cada vez mais ricos. “A rota de desenvolvimento com foco em compras isentas de impostos e hotéis/resorts de luxo é uma forma de concorrência para a indústria do turismo de Macau.” Aliás, para aferir do grau de competitividade entre as duas regiões, basta recordar a nomenclatura política que o Governo Central estabeleceu para Hainão enquanto “Centro Internacional de Turismo e Consumo”, termo semelhante ao “Centro Internacional de Turismo e Lazer” aplicado em Macau.

Mão cheia de remédios

Num período em que a RAEM procura diversificar a economia, a Deloitte fez algumas sugestões ao Governo para a retoma do mercado turístico.

Em primeiro lugar, a consultora sugere que se mantenha a “comunicação com o Continente, a melhoria da eficiência da passagem pela alfândega e discutir a melhoria da política de vistos para pessoas que viajam frequentemente na área da Grande Baía”. Neste aspecto, é apontado que Macau não aproveitou, até agora, a conectividade das redes de transportes da região.

Um outro potencial trunfo a explorar é a atracção de turistas com elevado poder de compra, descritos pela consultora como “clientes de alto valor”, “casais jovens, visitantes de colarinho branco, famílias de rendimento médio e alto e jovens da Geração Z”. Também a especificação do produto pode ser uma vantagem, nomeadamente através da oferta de pacotes de “viagem para fotografia para casamento, gestão de fortunas, cuidados de saúde, etc”.

No capítulo dos recursos, o plano geral recomenda o planeamento de instalações culturais na área dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun, na Fábrica de Panchões de Iec Long e no Pátio da Eterna Felicidade, e a promoção de elementos de turismo cultural através de operações de parcerias público-privada.

Outro dos métodos recomendados neste ponto, é a colaboração com museus e galerias da área da Grande Baía e outras cidades do Interior da China, em termos de curadoria colaborativa ou exposição de colecções de forma mútua.

Enquanto porta de entrada para o Mar do Sul da China, a Deloitte reforça que Macau deve aproveitar o acesso à costa, nomeadamente através de um plano com os operadores de turismo que oferecem passeios marítimos e optimizem rotas que “enriqueçam a experiência turística marítima”. Ainda no campo voltado para o mar, é sugerida a aposta no reforço dos portos existentes que, por exemplo, permitam oferecer ancoragem para iates.