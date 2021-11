Ka-Hó  | Documentos históricos em exposição

Foi inaugurada no sábado a exposição “Lugar de Esperança – Exposição de Documentos Históricos das Leprosarias de Macau”, que terá um carácter permanente e visa contar ao público a história da antiga leprosaria situada na vila de Ka-Hó, em Coloane.

Além da exposição, abriu também portas a Vila de Nossa Senhora de Ka-Hó, após concluído um trabalho de restauro iniciado em 2013. Antes deste processo “as cinco casas e o antigo espaço recreativo encontravam-se em diferentes graus de degradação e envelhecimento”, adianta o Instituto Cultural (IC), que decidiu realizar o restauro de cada edifício “de acordo com os seus materiais e a configuração arquitectónica original”.

A Vila de Nossa Senhora de Ka-Hó foi, entretanto, incluída no terceiro grupo dos bens imóveis, incluindo a Vila de Nossa Senhora (Antiga Leprosaria de Ká-Hó) e a Igreja de Nossa Senhora das Dores. A exposição, que pode ser visitada no antigo centro de actividades e casa adjacente, apresenta quase uma centena de arquivos e materiais seleccionados das colecções guardadas pelo Arquivo de Macau. É também apresentado um estudo sobre o desenvolvimento das instalações para o tratamento da lepra no território.

Além disto, a mostra “procura ainda evidenciar o papel pioneiro assumido pela sociedade na promoção de acções de assistência a pacientes leprosos e na difusão do humanitarismo em Macau”.

Está também disponível para visita uma segunda exposição que fecha portas a 6 de Maio do próximo ano. O IC promove ainda várias palestras temáticas sobre este capítulo da história de Macau.