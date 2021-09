ArtFusion | Macau contribui para projecto em S. Tomé e Príncipe 

Duas associações de São Tomé e Príncipe, a ARCAR e a ANKA, receberam cerca de 2500 euros em donativos numa acção da ArtFusion Portugal, ligada ao projecto Macau ArtFusion, liderado por Laura Nyögéri. A iniciativa, intitulada “Olá S. Tomé” levou ainda material escolar, roupas e brinquedos a crianças desfavorecidas, com o objectivo de os aproximar do mundo artístico. Macau colaborou com 20 por cento desse valor.

Por cada donativo de dez euros [cerca de 95 patacas] foi criado um kit que incluía uma t-shirt, um saco mochila e material escolar. “Estes kits fora preparados pelos alunos da ArtFusion Portugal. O objectivo era envolver directamente as nossas crenças nesta missão e levar o conceito de solidariedade a um universo maior e mais real”, contou Laura Nyögéri ao HM. Os donativos foram distribuídos por mais de uma centena de crianças e famílias.

“Recebemos também donativos de material escolar, sapatos, roupas, livros e brinquedos. Os donativos foram recebidos pelas associações mas também “pelas ruas e roças ao longo das viagens realizadas pela ilha”. Laura Nyögéri recordou ainda que, já no país africano falante de língua portuguesa, “continuávamos a receber donativos”, que serviram depois para comprar alimentos e medicamentos.