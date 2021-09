FDCT enaltece conquistas da investigação científica de Macau

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) emitiu ontem um comunicado a elencar alguns dos resultados de investigação científica que financiou, em particular através da articulação com a Universidade de Macau (UM) e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST).

O organismo destaca a investigação realizada na UM que desenvolveu um sistema portátil de testes genéticos rápidos e “um chip que pode detectar o novo tipo de coronavírus em 30 minutos”. A tecnologia está a ser testada em ensaios clínicos em hospitais do Interior da China. A inovação tem potencial para colocar no mercado dispositivos médicos mais pequenos e baratos, facilitando o rastreamento de vírus.

O FDCT enaltece também a pesquisa realizada na MUST, em colaboração com o Hospital Kiang Wu, no campo da oncologia, que consiste numa “estratégia para aumentar a eficácia de anticorpos no tratamento do cancro do pulmão” através do ajuste da “microecologia intestinal”. A investigação foi, aliás, publicada recentemente na revista de renome mundial Gut.

Impulso económico

Entre as conquistas da ciência local, o FDCT cita o “Sistema de Circulação e Evacuação de Fumaça em Cirurgia”, desenvolvido pelo grupo Man Lei Lai, em colaboração com equipas médicas e universitárias da investigação científica em Macau.

O equipamento médico inteligente serve para “absorver e filtrar resíduos cirúrgicos” tais como fumo e vapores gerados por facas eléctricas e ultra-sónicas durante a cirurgia abdominal”. É argumentado que o equipamento proporciona um ambiente cirúrgico mais seguro e limpo para os profissionais de saúde, a baixo custo, permitindo produção em massa.

O fundo, que tem Chan Wan Hei como presidente no conselho de administração, reiterou o empenho na promoção e “transformação dos resultados da investigação científica, no impulso à inovação científica e tecnológica através do modelo de desenvolvimento da indústria-universidade-investigação orientado para atender às necessidades do mercado”.