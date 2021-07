Chinesa Didi Global sobe 16% na sua estreia na bolsa dos EUA

A chinesa Didi Global, plataforma de mobilidade concorrente da Uber, subiu quarta-feira 16% na sua estreia na bolsa norte-americana, arrecadando 4,4 mil milhões de dólares na oferta pública inicial (IPO).

Do valor arrecadado, 30% destina-se a desenvolvimento de tecnologia e outros 30% para expandir o negócio fora da China e os restantes 20% em novos produtos. Este é o segundo maior IPO de uma empresa chinesa nos Estados Unidos, depois do grupo Alibaba, que fez a sua estreia em 2014, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A entrada da Didi no mercado bolsista norte-americano acontece um dia depois da tecnológica ter anunciado perdas de 5,5 mil milhões de dólares nos últimos três anos, embora tenha sublinhado o seu alcance global e os investimentos no desenvolvimento de veículos eléctricos e autónomos.

A tecnológica chinesa opera em 16 países, embora 90% dos seus 493 milhões de clientes que usaram o seu serviço pelo menos uma vez no ano passado estejam na China.

Fundada em 2012 por Will Wei Cheng, um veterano de gigante de comércio eletrónico Alibaba, a Didi pretende tornar-se a “maior plataforma de transporte do mundo” e operadora de redes de veículos.

“Aspiramos em tornar verdadeiramente numa empresa de tecnologia global”, disse Cheng e a presidente Jean Qing Liu no prospecto. Liu é antiga diretora-geral da Goldman Sachs e filha de Liu Chuanzhi, fundador da fabricante de computadores Lenovo.

A tecnológica Didi comprou a sua rival Kuaidi em 2016 e a operação na China da Uber Technologies no ano sentido, terminando uma batalha em que a empresa norte-americana disse que estava a perder mil milhões de dólares por ano.